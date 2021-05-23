Samsung, "Z Roll" Markası İçin Başvuruda Bulundu. Peki, Nedir Bu Z Roll?

Samsung, Z Roll markası için yaptığı marka başvurusu ile yine kafaları karıştırdı. Bu markanın, firmanın ileride kullanacağı yeni bir ekran teknolojisine ait olma ihtimali yüksek...