Samsung, "Z Roll" Markası İçin Başvuruda Bulundu. Peki, Nedir Bu Z Roll?

Samsung, geçtiğimiz günlerde 17 inçlik katlanabilir dizüstü bilgisayar, katlanabilir tablet, kaydırılabilir ekran ve daha fazlası gibi diğer ekran konseptlerinin yanı sıra üçlü katlanan bir mobil cihaz sergilemişti. Display Week 2021 etkinliğinde dizüstü bilgisayarlar için S-foldable adı verilen büyük bir katlanabilir ekran ve dizüstü bilgisayarlar için bir ekran altı kamera sistemini sergileyen firmanın, bunun hemen ardından gerçekleşen marka başvurusu da ilgi çekiyor.
Marka başvurusunun, firmanın ileride bir katlanabilir cihazda kullanmayı planlıyor olabileceği yeni bir teknoloji ile ilgili olduğu düşünülüyor: Z Roll.
Şu anda Z roll markasınınkatlanabilir telefonlarda mı yoksa yuvarlanan ekranlarda mı kullanılacağı bilinmiyor. Patent başvurusu henüz yapıldığı için gerçek ürünün ortaya çıkması için epey bir zaman geçmesi gerekiyor.
Samsung, kaydırılabilir veya yuvarlanabilir ekranlarla ilgilenen tek firma değil. Bu yılın başında LG de CES 2021'de yuvarlanabilir telefonunu tanıtmıştı. TCL ve OPPO'nun da benzer teknolojiler geliştirmekte olduğu biliniyor.
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