Samsung'dan Bir Galaxy Unpacked Daha: Bu Kez Ne Tanıtılacak?

Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. "En Güçlü Galaxy Geliyor" sloganıyla duyurulan etkinlikte neler tanıtılabilir; etkinlik ne zaman düzenlenecek?

Samsung'dan Bir Galaxy Unpacked Daha

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Samsung'dan Bir Galaxy Unpacked Daha: Bu Kez Ne Tanıtılacak?

 

 