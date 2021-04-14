Samsung'dan Bir Galaxy Unpacked Daha: Bu Kez Ne Tanıtılacak?

Samsung, geçtiğimiz Mart ayında Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A52 ve A72'yi tanıttığı bir çevrimiçi Galaxy Unpacked etkinliğini düzenlemişti. Ama Güney Koreli şirketin durmaya pek niyeti yok ve şimdi, bu ay içerisinde bir başka Unpacked etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. Basına gönderilen davetiyelere göre etkinlik 28 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Samsung'un bu yılki dördüncü Unpacked etkinliği olacak.
Samsung, etkinlikte nelerin tanıtılacağı hakkında açıklama yapmış değil. Yayınlanan tanıtım videosunda ise şu ibare dikkat çekiyor: "En güçlü Galaxy geliyor." Güney Koreli teknoloji devi bu yıl zaten çok sayıda telefon duyurdu, yani yeni bir amiral gemisi telefon görme ihtimalimiz çok düşük. Ama güçlü bir katlanabilir telefon tanıtılması sürpriz olmamalı.
Galaxy Z Flip'in geçen yıl bu zamanlarda piyasaya sürüldüğünü ve şirketin henüz yeni bir katlanabilir telefonu tanıtmadığını hatırlamakta yarar var. Etkinlikte yeni bir akıllı saatin çıkma olasılığını da göz ardı etmemek lazım. Diğer iddialar, Samsung'un kendi Exynos işlemcileriyle çalışan ilk Windows 10 bilgisayarının piyasaya sürüldüğüne işaret ediyor.
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