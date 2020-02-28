Telefonları Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Teklif Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarını baştan aşağı değiştirecek yeni teklif ortaya çıktı. Bu teklif kabul edilirse tüm akıllı telefonlar değişecek, akıllı telefon üreticileri ve elbette Apple, iPhone'larını baştan tasarlamak zorunda kalacak.