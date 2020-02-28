Telefonları Baştan Aşağı Değiştirecek Yeni Teklif Ortaya Çıktı!

Akıllı telefonun bataryası, telefonun kendisinden önce bozulmasından dolayı, telefonunuzu değiştirmek zorunda kalmışlığınız olmuştur. Özellikle iPhone kullanıcıları bu tip durumlarla daha sık karşılaşıyorlar. Telefonun artık şarj tutmaması veya şarjın dolu görünmesine karşın telefonun olur olmadık anlarda kapanması derken, durup dururken telefonu değiştirmek zorunda kalan kullanıcılar, bu tip durumlardan oldukça şikayetçi.
Kullanıcı nezdinde yapılan harcama bir yana, oluşan teknolojik atık israfı da bir hayli göze çarpar hale gelmişken, birtakım kurum ve kuruluşlar bu konuya hassasiyet göstererek gündeme getirmişler. Hatta bu konu hakkında resmi belgeler de hazırlanmış ve bir Hollanda yayını olan Het Financieele Dagblad'de yer almış.
Bu belgelerde yer alan teklif ise, özellikle AB ülkelerinde satılacak telefonların birtakım yeni üretim şartlarına uygun hazırlanması yönünde. Bunların başında da elbette konunun çıkış noktası olan, telefonların bataryalarının değiştirilmesi şartı yer alıyor.
Eski nesil telefonlar, bataryaları çıkartılabilir yapıda tasarlanıyordu. Böylece telefonun pili bittiğinde veya bozulduğunda kullanıcı bu bataryayı rahatlıkla değiştirebiliyordu. Ancak yeni nesil telefonlarda artık bataryaya ulaşmak oldukça güç.
Telefonların tek vücut haline gelmesiyle beraber kazanılan özelliklerden biri suya karşı dayanıklılık olurken, öte yandan ince tasarımlara da kavuşuldu. O nedenle üreticilerin yeniden bataryayı modüler tasarımla hazırlamaları pek tercih ediecek bir yöntem gibi durmuyor.
Peki, bu teklifin Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi mümkün mü? Olabilir, olmayabilir. Buna AB karar verecek elbette, ancak bizce bu işin kabul edilmesi pek de mümkün değil gibi duruyor. Yine de kabul edilirse, AB, yalnızca kendi bölgeleri için böylesi bir şartı koşabilir. Almanya, Fransa ve İtalya gibi önemli pazarlarda yer almak isteyen üreticiler ise, böylece ya telefonlarının "çıkartılabilir bataryalı" ayrı modellerini hazırlayacak, ya da tüm tasarım ve üretim bandını bu yeni şartlara göre düzenleyecekler. Diğer bir seçenek ise bu pazarlardan çekilmek olacak elbette.
Bu konu oldukça tartışılacak ve uzun bir süreliğine net bir karar alma aşamasına gelinmesi pek mümkün değil gibi görünüyor. Bakalım iPhone ile Apple ve diğer akıllı telefon üreticileri bu konuya nasıl bakacaklar.
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