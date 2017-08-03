Samsung'dan Farklı Bir Giyilebilir Geliyor!

Samsung, Gear S veya Gear Fit serisine hiç benzemeyen, bambaşka bir cihaz için hazırlanıyor!

Samsung yeni bir giyilebilire hazırlanıyor...

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