Samsung'dan Farklı Bir Giyilebilir Geliyor!
Samsung, Gear S veya Gear Fit serisine hiç benzemeyen, bambaşka bir cihaz için hazırlanıyor!
Son zamanlarda ortaya çıkan raporlar, Samsung'un yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığını önermekteydi. Söylenenlere göre bu cihaz tam bir akıllı saat değil, yani Gear S4 benzeri bir cihaz ile karşılaşmayacağız. Samsung'un açıkladığı bilgilere bakılırsa, bu cihazın bir tür fitness takipçisi/akıllı saat karması olacağı söylenebilir.
Samsung, yolda olan giyilebilir cihaz hakkında bazı detayları açıklamış durumda. Firma, SmartLab Plus programının üyelerine bir anket gönderdi ve bu ankette, yeni ürünün tanıtımı için kullanılacak anahtar kelimeler hakkında fikirlerini sordu.
Samsung'un söylediğine göre "yeni ürün konsepti Gear S3 ve Gear Fit 2'nin en iyi noktalarını birleştirecek." Ayrıca firma bu ürünün bir aktivite takipçisi yerine "akıllı saat formunda" olduğunu ve daha küçük bir gövde ve daha ince saat kayışları ile mümkün olan en iyi konforu sunduğunu söylüyor. Bu saat kayışları değiştirilebilir olacak ve böylelikle de kullanıcıların, ürünlerinin görüntüsünü kişiselleştirmeleri mümkün olacak.
Firmanın gönderdiği e-postada belirtilene göre bu yeni ürün, yüzme dostu olma noktasına kadar su geçirmez olacak. Bunun anlamı da, kullanıcıların yüzme antrenmanlarını da takip edebilecekleri oluyor. Ek fitness takip özelliklerinin arasında aktivite takibi, ağırlık ve kalori yöneticisi, aktif spor ve koçluk bulunuyor.
Cihaz, anlık bilgi alımları için widget'lar (araçlar) ile optimize edilmiş bir kullanıcı ara yüzüne sahip olacak. Akıllı hareketsizlik uyarısı bildirimleri ile de kullanıcıların, yolculuklar veya çalışma zamanları gibi durgunluk anlarında da hareketli olmaları gerektiği hatırlatılacak.
Samsung'un bu ürün ile fitness takipçileri ve akıllı saatler arasındaki çizgiyi kaldırmayı planlıyor olması mümkün. Firmanın söylediğine göre bu ürün, kullanıcıların "işten spor salonuna tüm gün boyunca giyebilecekleri" şekilde tasarlanmış durumda.
Levent Öztürk
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