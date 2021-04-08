Samsung'dan Galaxy İleri Dönüşüm Programı

Galaxy İleri Dönüşüm Programı ile dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor.

Samsung'dan Galaxy İleri Dönüşüm Programı

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