Samsung'un 2021 Model TV'leri, Teknoloji Semineri'nde Sahneye Çıktı!

Samsung'un bu yıl sanal olarak gerçekleştirdiği Teknoloji Semineri'nde tanıtımı yapılan 2021 model TV'leri, çığır açan görüntü kaliteleri ve en son teknolojik özellikleri ile tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor.