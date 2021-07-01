Samsung'dan Robot Süpürge Hediye Fırsatı!

Samsung Electronics'in evlenme planı yapan çiftler için kaçırılmayacak kampanyası, yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ürünlerinden her biri farklı ürün grubu olmak üzere üçünü satın alanlara Samsung VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge hediye ediliyor.
İkisi bir arada özelliği ile hem elektrikli süpürge hem de paspasla temizlik sunan VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge, uzun süre giden şarjı sayesinde zaman ve emekten tasarruf sunuyor. İnce gövdesi sayesinde mobilyaların ve diğer eşyaların altına girebilen robot süpürge iyi bir temizlik yapılmasına imkân veriyor. Üstelik Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde tüketicilerin başlatma/bitirme, programlama, emiş gücü gibi birçok özelliği ayarlamalarını oldukça kolaylaştırıyor.
Tüm Samsung yetkili satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (https://shop.samsung.com/tr/) üzerinden yapılan satın alımlarda stoku bulunan ürünlerde geçerli kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak satın aldıkları ürünlerin kurulumunu en geç 15 Ağustos'a kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırması gerekiyor. Ürün kurulumlarını belirtilen sürede gerçekleştiren katılımcıların, ardından en geç 20 Ağustos'a kadar aşağıda yer alan kampanya adresinde yer alan kayıt formunu istenilen tüm bilgilerle eksiksiz doldurması gerekiyor.
Kampanya şartları ve detaylı bilgi için: www.samsung.com/tr/beyaz-esya-ceyiz-kampanyasi-2021
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