Samsung'dan Yüzde 21'e Varan İndirim Kampanyası

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için şubat ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında Samsung yetkili bayilerinden Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dâhil satış fiyatı üzerinden yüzde 21'e varan indirim fırsatından faydalanacak. Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlara ise ankastre üçlü setin KDV dâhil satış fiyatı üzerinden %15 indirim fırsatı sunulacak.
Samsung yetkili bayilerinden veya Online Mağaza üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbaz ürünlerinden tekli alımlarda ise ürünün KDV dâhil satış fiyatı üzerinden %10 indirim sağlanacak.
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