Samsung'ların Android 10 Güncellemesinden Kötü Haber!

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'un Android 10 güncellemesi, ortaya çıkan yol haritasına bakılırsa ufak çaplı bir hayal kırıklığı yaratabilir!

Android 10 Güncellemesi, 2020'ye Kalabilir

Samsung, her sene hangi Galaxy cihazını ne zaman güncelleyeceğini gösteren bir yol haritası yayınlıyor. Samsung İsrail'in Samsung Members uygulamasında yeni yayınladığı yol haritası, Android 10 güncellemesinin Ocak 2020'den önce hiçbir Galaxy telefona veya tablete gelmeyeceğini gösteriyor.

Samsung İsrail'e göre Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9, güncellemeyi ocak ayında alacaklar. Galaxy S9 ise nisanda güncellenecek. Bu tarihlerin birer tahmin olması ve daha sonra değişmesi de mümkün. Google daha önce Samsung'un bazı cihazlarını 2020'den önce güncelleyeceğini söylemişti, bu yüzden Samsung'un beklenen güncellemeyi bu sene yayınlamaması şüphe çeken bir durum. Bunun bir başka açıklaması, güncellemenin tüm ülkeler için bu sene yayınlanmaması olabilir.

Yol haritasına göre Galaxy A50 ve A70 gibi telefonlar da güncellemeyi nisanda alacaklar. Galaxy Tab S4 gibi cihazlar ise eylüle kadar bekleyecekler.

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