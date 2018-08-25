Samsung'un Android Go Cebi, 1GB RAM'le Geldi!
Samsung'un yeni Android Go'lu telefonu, başta taş devrinden gelmiş gibi görünebilir ancak fiyatıyla etkileyebilir!
Samsung'un Android Go'lu bir telefon tanıtacağını biliyorduk. Firma, Galaxy J2 Core'u duyurarak telefonu gerçeğe dönüştürdü.
Telefonun özellikleri, sizi adeta orta çağa geri gönderiyor. Cihaz, Android'in en son sürümü Pie'ı değil, Android 8.1 Oreo'nun bir türevini kullanıyor. 5 inç'lik 540 x 960 ekranla gelen Galaxy J2 Core'da Exynos 7570 işlemci ve 1GB RAM bulunuyor. Depolama alanı 8GB'tan ibaret olan telefonda microSD slotu yok. Aygıtın arka tarafında 8 megapiksellik, ön yüzünde ise 5 megapiksellik bir kamera var.
Ekran çerçevesi gözünüzde kalınlaştıkça kalınlaşan telefon, en azından 2.600mAh'lik piliyle "tam günlük pil ömrü" sunacağını iddia ediyor. Galaxy J2 Core, ilk olarak Hindistan ve Malezya'da satışa sunuluyor. Telefonun zamanla diğer bölgelere de dağıtılması bekleniyor ancak detaylar henüz açıklanmadı. Cihazın fiyatının 100 doların altında olması bekleniyor.
Sizce Galaxy J2 Core, Türkiye'ye gelmeli mi? Böyle bir telefonla bütçenizi korumak ister miydiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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