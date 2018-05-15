Samsung'un Android Go'lu Cebinden Yeni Sinyal
Samsung'un Android Go'lu telefonundan yeni bir ipucu daha ortaya çıktı!
Samsung'un Android Go'lu bir telefon üreteceğine dair ilk dedikoduları geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Firma henüz bu bilgiyi doğrulamadı ancak bu yöndeki işaretlerin sayısı artıyor.
Geekbench'te geçen günlerde görülen, henüz duyurulmamış bir cihaz olan SM-J260G, 1GB RAM'e sahip ve Android 8.1 ile çalışıyordu. Telefonun Android 8.1 ile çalışıyor olması, onun bir Android Go cihazı olabileceğinin en kuvvetli işareti. İddialar, Samsung'un ilk Android Go telefonunun giriş seviyesi Galaxy J serisinin bir parçası olabileceğini, bu yeni telefonun adının ise Galaxy J2 Core olabileceğini söylüyor.
Samsung'un Kore'nin fikri mülkiyet ofisinde yeni yaptığı marka başvurusu, firmanın J2 Core markasının kullanım haklarını telefon kategorisinde almak istediğini gösteriyor. Marka hakkı yeni bir cihazın piyasaya çıkabilmesi için aşılması gereken önemli bir aşama. Ancak Samsung'un telefon isimlerini çok önceden kaydettirdiği biliniyor. Bu yüzden firmanın ilk Android Go'lu telefonu, bambaşka bir isimle de ortaya çıkabilir.
Android Go'yu henüz duymayanlar veya unutanlar için bilgi vermek gerekirse, Android Go giriş seviyesi cihazlar için optimize edilmiş bir Android 8.0 Oreo sürümü. Android'in en önemli özelliklerini içeren Android Go, 1GB'tan az RAM'e sahip cihazlarda bile çalışabiliyor. Google, tam anlamıyla optimize edilmiş bir deneyim sunmak için Maps, Gmail, YouTube gibi uygulamaların hafif, Go sürümlerini sunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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