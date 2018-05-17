Samsung'un Exynos İşlemcisi İçin Radikal Karar!
Samsung'un, şimdiye kadar sadece kendi telefonlarında kullandığı Exynos işlemcileri için son derece radikal planları var!
Samsung'un, Exynos yonga setini, Çinli firma ZTE de dahil olmak üzere diğer akıllı telefon üreticilerine satarak tüm mobil sektörü sarsmaya hazır olduğu bildiriliyor. Reuters'ın söylediğine göre Samsung, bugün hemen hemen tüm büyük Android telefonlarında bulunan Qualcomm ve MediaTek tasarımlı yonga setlerine rakip olmak istiyor.
Samsung ile yakın bir partner olan Qualcomm, son yıllarda baskın hale geldi. ABD'de satılan Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus bile, Qualcomm'un CDMA özellikli modemi sebebiyle Snapdragon 845'i kullanıyor. Diğer ülkeler ise Samsung'un kendi Exynos 9810 yonga setini kullanıyor. Samsung, kendi kullandığı Qualcomm'ları da, Exynos'ları da kendi üretiyor.
Bunların hepsi 2019'un başlarında değişebilir, çünkü Samsung'un kendi çip işini genişletmek için tüm telefon üreticileri ile görüşmelerde olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar Exynos çipi, sadece Samsung telefonlarda kullanılıyordu.
H. Hüseyin Öztürk
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