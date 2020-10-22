SanDisk ve Western Digital'den Birlikte Eğitim Duyurusu

Küçüklerin eğitimi ile ilgilenmek ve desteklemek sorumlu ebeveynlerin her zaman bir görevi olmuştur. Sonbahar 2020 dönemi, çocuğunuzun öğrenme sürecine yardımcı olmak açısından her zamankinden daha zorlu ve karmaşık görünebilir. Çocuklarımızın önümüzdeki aylarda her sabah yataktan kalkıp okula mı yoksa oturma odasına mı gideceğini bilmemek bile tek başına işleri karmaşıklaştırabilir. Bunun da ötesinde, ister okulda isterse EBA sistemi ile evde öğrenim görsün, öğrencilerin haftalık olarak aldıkları ders saatleri azalacak.
Bu süre zarfında, çocuğunuzun büyük çabalarla kaydettiği herhangi bir ilerlemeyi kaybetmemek için öğrenim materyallerini düzenli olarak yedeklemek de harika bir fikir oluyor. Western Digital Company de, farklı marka ve çözümleri ile özellikle bu öğretim yılında verilerinizi korumaya ve yedekleme süreçlerini kullanıcılar için mümkün olduğunca sıkıntısız bir deneyim haline getirmeye adandığını bildiriyor. Her data depolama ihtiyacına bir çözüm sunabilen son teknoloji ürün portföyüyle sunduğu olağanüstü hızlar, geniş bellek seçenekleri ve deneyiminizi iyileştirmek için özel olarak tasarlanmış yazılımlarıyla SanDisk, veri depolama sorununu ortadan kaldırarak ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve öğrenim materyallerini de korumalarına yardımcı oluyor.
Çocuk terapistleri ve gelecek eğitimciler, ebeveynlerin çocukları için bu süreci kolaylaştırmada önemli bir role sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Birçoğu, çocukların bu durumda elektronik cihazlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda mümkün olduğunca az dikkat dağıtacak şekilde minimum zaman harcamaları gerektiğini öne sürüyor. Aynı zamanda, çok fazla fotoğraf veya belge artık çocuklar için başka bir dikkat dağıtıcı olmayacak.
İşte SanDisk Türkiye Müdürü Yosi Rafael'in daha iyi bir sanal okul deneyimi için özel olarak seçilmiş bazı favorileri:
"Geniş bir bellek depolama çözümleri yelpazesi sunuyoruz. Ebeveynler için aşağıdaki listeyi özel olarak seçtim, çünkü bu ürünler gerçekten güçlüler, ancak bir o kadar işlevsel ve kullanımı kolaylar ki, verilerinizi korumanın yanında sizleri gereksiz zaman ve efor harcamaktan da kurtaracaklar...
WD My Passport™ avuç içine sığacak boyuttaki yeni ve şık tasarımı ile fotoğraf, video, müzik ve belgeler ve ders notlarını depolayacak, düzenleyecek ve paylaşacak alana sahip ve ayrıca WD Backup yazılımı ve parola koruması ile eşleşen My Passport diski, dijital yaşam içeriklerini güvende tutmaya yardımcı olur. My Passport diskinin parola korumalı yerleşik 256 bit AES donanım şifrelemesi, dijital yaşam içeriklerini güvende tutmaya yardımcı olur. Sadece parola korumasını etkinleştirip ve WD Discovery yazılımı kullanarak kişisel parola ayarlanabilir. 250 GB'dan 2TB kadar kapasiteye sahip.
WD My Passport™ SSD ultra hızlı aktarımlarıyla taşınabilir depolamadır. Donanım tabanlı şifrelemeye sahip parola koruması içeriği güvenceye almanızı sağlar. Kullanımı kolay,darbeye dayanıklı ve kompakt depolamadır. My Passport SSD, hızlı bir şekilde veri aktarımı için USB Type-C portunu kullanan 540 MB/sn'ye kadar okuma hızlarına sahiptir. Birlikte verilen WD Backup yazılımı, yüksek kapasitedeki dosyaların diske veya Dropbox bulut servisi hesabına otomatik olarak kolaylıkla yedeklenmesine olanak verir. 1TB'dan 5 TB'a kadar kapasiteye sahip.
SanDisk Extreme® Taşınabilir SSD dosyaların daha hızlı taşınmasına ve doğrudan diskte düzenleme yapılmasına imkan tanırken aktarım hızı da 1050 MB/sn**'ye kadar arttırmak için NVMe teknolojisinden yararlanır. Sağlamlaştırılmış gövdesi ile darbelere dayanıklı haldedir. Ayrıca, cep boyutlu bir tasarımda bir kitaplık dolusu içerik için 2 TB*'a kadar alana sahip olduğunuzda, dosyaları teslim etmek bir sorun değildir. USB Type C ve Type A konektörlerine sahip ister PC, ister Mac bilgisayarlarla uyumludur.
SanDisk iXpand Flash Sürücü iPhone'da yer açmak için kolay bir yol sunar, film rulonosunu otomatik olarak yedekler ve hatta videoları doğrudan sürücüden izleme olanağı sunar. Sürücü hem çoğu kılıfla birlikte kullanılabilen esnek bir Lightning konektörüne hem de Mac bilgisayara veya kişisel bilgisayara takmak için bir USB 3.0 konektörüne sahiptir - böylece öğeler kolayca nereye istenirse taşınabilir. Ayrıca, iXpand Flash Sürücü dosyaları parolayla koruma sağlayan şifreleme yazılımı içerir, böylece hassas dosyaları cihazlar arasında güvenli tutar. 32GB'dan 256GB'a kadar kapasiteye sahip.
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C™ telefonunuzdaki içerikleri bilgisayara aktarmayı kolaylaştırır. Bir ucunda mikro USB konektörü, diğerinde USB 3.0 konektörü bulunan sürücü, içeriğin cihazlar arasında; Android akıllı telefondan veya tabletten, dizüstü, PC veya Mac bilgisayara kolayca taşınmasını sağlar. USB 3.0 konektörü yüksek performanslıdır ve USB 2.0 bağlantı noktaları ile geriye dönük olarak uyumludur. Android için SanDisk® Memory Zone uygulaması (Google Play'de mevcuttur) cihazınızın belleğini ve içeriklerinin yönetilmesine yardımcı olur. Öğrenciler içinde telefonda dosyaları ve notları kolay bir şekilde yedekleme imkanı sunar. 16 GB'dan 256GB'a kadar kapasiteye sahip.
SanDisk® Cruzer, Ultra ve Extreme USB aileleri tüm ihtiyaçlar için birer seçenek sunar. SanDisk USB Flash sürücüler, rahat kullanım için kompakttır ve şifre koruma yazılımı ile donatılmıştır.
Kişisel olarak, daha fazla depolama için Extreme'i, daha hızlı aktarım için Ultra'yı, sıklıkla yer değiştirenler için Cruzer'ı ve akıllı telefonlar için iXpand ve Dual Drive'ı öneriyorum. Bu kompakt cihazlar ve My Passport serimiz, bu benzersiz zamanlarda tüm ebeveynlerin bellek depolama ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için buradalar. "
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