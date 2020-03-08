Şanslı Çiftçi, Tarihi Bir Mucize Buldu

Arjantin'de şanslı bir çiftçi, bilim adamları tarafından aşırı nadir ve değerli görülen mucize bir fosil buldu

  • Levent Öztürk
Şanslı çiftçi mucize sayılabilecek fosiller buldu
Heinrich Harder (1858-1935)

Arjantin'deki şanslı bir çiftçi, Vallimanca ana yatağından hayvanlarını geçirirken karşılaştığı dört devasa Glyptodon fosili ile sıra dışı bir buluşa imza atmış oldu. Pampa Quaternary Arkeolojik ve Paleontolojik İncelemeler Enstitüsü (Incuapa-Conicet) tarafından yapılan yayın, bu örneklerin bölgede yaşanan ve nehri küçülterek toprağın üst kısmını nasıl zayıflattığını ve kabuğu açığa çıkardığını detaylandırıyor.

Çiftçi Juan de Dios Sota, ineklerini otlamaya götürdüğünde, bölgede yaygın olan at veya inek bedenine benzemeyen bir çıkıntı fark etti. Kabuğu görmesinin ardından yerel yetkililere haber verdi. Ardından, beraber ölmüş gibi gözüken dört Glyptodon'un fosillerini almaları ve değerlendirmeleri için bir paleontolog ekibi görevlendirildi.

Alana gitmiş olan paleontolog Ricardo Bonini, yaptığı açıklamada bu şekilde aynı şartlar altında beraber ölmüş olan bir grubun nadir olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan bazı hipotezleri test etme imkanı sunacağını söyledi.

Glyptodon'lar Güney Amerika'da 20 milyon yılı aşkın bir süre varlıklarını korudular ve kötü hava şartlarından korunmak için ölü hayvanların kabuklarını kullanmış olabilecek olan erken insanların ellerinde soylarının tükendiği düşünülüyor. Armadilloların (veya tatuların) devasa, ağır zırhlı bu akrabaları Xenarthra (dişsiz plasentalılar) adı verilen memeli üst takımında yer alıyorlar.

Bu hayvanlar kaplumbağalarda olduğu gibi sert, sağlam bir kabuk ile vücutlarını koruyorlardı ve zırhlarından dışarı çıkan kısımları da kemiksi parçaların korumasından faydalanıyordu. Modern otomobillerle aynı boya sahip olmalarına rağmen sahip oldukları savunma mekanizmaları av olduklarını gösteriyor. 2016 yılında yapılan bir DNA dizilimi testiyle, Glyptodonların günümüz tatuları ile akraba oldukları doğrulanmıştı...

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