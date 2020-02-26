Snapdragon 865 Hangi Telefonlarda Olacak?

Barselona'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) iptal edilse de, bazı firmalar kendi basın tanıtımlarını yapıyorlar. Bu firmalardan biri olan Qualcomm, mobil işlemcisi Snapdragon 865'in gireceği cihazları sıraladı.
Firmaya göre Snapdragon 865'li cihazlar, Samsung, Sony, OPPO, Lenovo, Vivo, Xiaomi, ZTE ve diğer firmalardan gelecek. Qualcomm, işlemcinin kullanılacağı cihaz modellerini de sıraladı. Listedeki cihazların bazılarının henüz duyurusunun bile yapılmamış olması dikkat çekici:
Black Shark 3
FCNT arrows 5G
iQOO 3
Legion Gaming Phone
Nubia Red Magic 5G
OPPO Find X2
realme X50 Pro
Redmi K30 Pro
ROG Phone 3
Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra
Sharp AQUOS R5G
Sony Xperia 1 II
vivo APEX 2020 konsept telefon
Xiaomi Mi 10* and Mi 10 Pro
ZenFone 7
ZTE Axon 10s Pro
Samsung Galaxy S20 serisi haricinde bu cihazların tamamının Qualcomm FastConnect 6800'ü de içerdiğini belirtelim. Snapdragon 865'in getirdiği 8K video kaydı, Dolby Vision video kaydı, zaman kısıtlaması olmaksızın 960fps yavaş çekim video kaydı, yükseltilebilen Adreno grafik sürücüleri gibi başka işlevler de var.
İşlemci elbette başka telefon modellerinde de kullanılacak. MWC 2020'nin başlaması planlanan haftaya girerken bu cihazların tanıtılmasına şahit olabiliriz.
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