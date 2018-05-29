Sarı Taksi - Uber Kavgasında Karar Verildi
Sarı taksi - Uber kavgasının seyrini değiştirecek önemli gelişme, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı!
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı'na verdiği talimat ile birlikte 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, korsan taşımacılık yapanları adeta ateşe attı. Bir süredir devam eden sarı taksi - Uber kavgasını da yakından ilgilendiren düzenleme ile birlikte, D2 yetki belgesine sahip olan ve taşıtını korsan internet uygulamaları için kullandıranlara önemli yaptırımlar geliyor.
Yeni düzenlemeye göre, yetki kapsamının dışına çıkanlar öncelikle uyarı cezası alacak. Aynı suçun tekrarı ise, belge iptali ve 2 yıl yasaklamaya kadar uzanan ciddi yaptırımlara neden olacak. İlk tespitte 50 uyarı cezası verilecek ve bu ceza 3.000 TL ödenerek kaldırılabilecek. Aynı durumun 1 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise, yetki belgeleri iptal edilecek ve 2 yıl boyunca taşımacılık yapmaları engellenecek.
Bu gelişme ile birlikte, Uber'in Türkiye'deki varlığı iyice zora girmiş oluyor. Uber, henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil...
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