Sarı Taksi - Uber Kavgasında Karar Verildi

Sarı taksi - Uber kavgasının seyrini değiştirecek önemli gelişme, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı!

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