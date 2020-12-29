Şarj Cihazı Kararı Nedeniyle Apple'la Dalga Geçen Xiaomi'den Sert U Dönüşü

Önce Apple'la ve iPhone 12 ile dalga geçen, ama ardından Apple'ın yolunu takip edeceği anlaşılan devlere, SamsunG'dan sonra Xİaomi de eklendi. Şirketin yeni tanıtılan amiral gemisi Mi 11, görünüşe göre kutusunda şarj cihazı olmadan satışa çıkacak.