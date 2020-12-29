Şarj Cihazı Kararı Nedeniyle Apple'la Dalga Geçen Xiaomi'den Sert U Dönüşü

Önce Apple'la ve iPhone 12 ile dalga geçen, ama ardından Apple'ın yolunu takip edeceği anlaşılan devlere, SamsunG'dan sonra Xİaomi de eklendi. Şirketin yeni tanıtılan amiral gemisi Mi 11, görünüşe göre kutusunda şarj cihazı olmadan satışa çıkacak.

Apple'la Dalga Geçen Xiaomi'den Sert U Dönüşü

Apple, iPhone 12 cihazlarıyla birlikte artık şarj cihazı vermemeye karar verdiğinde, Samsung ve Xiaomi gibi birkaç marka bu kararla dalga geçmişti. Ancak alınan son haberlere göre, dün tanıtılan Xiaomi Mi 11'in de bu kervana katılma ihtimali yüksek.   

Bu haber, kararı açıklamak için Çin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan geliyor. Jun ayrıca telefonun kutusunun bir resmini de paylaştı.

Jun, "Teknoloji ve çevre koruma sorumluluğuna destek olarak, Xiaomi 11 şarj cihazını iptal ediyor" diyor. CEO, bu açıklamanın hemen ardından, "bu kararın anlaşılamayacağının hatta kullanıcıların bundan şikayetçi olabileceğinin de farkındayız" şeklinde devam ediyor.

Görünüşe göre Xiaomi, e-atıkları azaltmak için şarj cihazını iptal etmeye karar vermiş, bu da Apple'ın beyanlarıyla paralel bir açıklama: Çoğu insan büyük olasılıkla önceki telefonlardan veya diğer cihazlardan şarj cihazlarına sahip olduğundan, satın aldıkları her yeni cihazda yeni bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacak. Sonuç olarak, ürün fiyatı ucuzlayacak ve uyumlu bir şarj cihazına sahip olmayan birkaç kişi, düşük maliyetle bir şarj cihazı satın alabilir diye düşünülüyor.

Çevreyi korumak için bu, tartışmasız iyi bir fikir. Aynı değişikliğin Samsung tarafından Galaxy S21 ile yapılacağı dedikoduları da mevcut, Samsung da başlangıçta Apple'ın hareketiyle alay etmiş olduğundan dolayı bu gelişme de oldukça ironik.

Samsung, Apple ve Xiaomi şarj cihazlarından vaz geçerse, 2021 yılında diğer markaların çoğunun da bunu yaptığını görebiliriz.

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