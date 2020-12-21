Şarjınız Yoksa Şimdi VİKO USB Prizler Var

Cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir elektronik cihazlar, bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gittiğimiz her yere bu cihazları da yanımızda götürüyoruz. Ancak bazen onları şarj etmemize yarayan cihazları unutabiliyoruz. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Life Solutions Türkiye, bu gibi durumlar için yeni bir çözüm geliştirdi. VİKO marka USB'li İkili Topraklı Priz, 2 USB portu sayesinde elektronik cihazları, adaptöre ihtiyaç duymadan USB bağlantı kablosuyla şarj edebilmenizi sağlıyor.
VİKO USB'li İkili Topraklı Priz konforu şimdi ev, ofis gibi tüm yaşam alanlarında... Panasonic Life Solutions Türkiye'nin VİKO USB'li İkili Topraklı Priz'i ile şarj sorunu ortadan kalkıyor. Şarj adaptörünüz yanınızda olmasa bile, eğer USB kablonuz yanınızdaysa cihazlarınızı şarj etmeniz olanaklı hale geliyor. Aynı anda iki cihaz bağlayabileceğiniz prizin, 2 USB portu sayesinde iki elektronik cihazınızı da adaptör kullanmadan şarj edebilmeniz mümkün. Kolay kullanıma sahip USB'li İkili Topraklı Priz, cihazlarını kolayca şarj etmek isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
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