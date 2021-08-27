Saygı 2'den merakla beklenen fragman geldi!

Blu TV'de yayınlanan Saygı'nın ilk sezonu, geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşmuştu. Saygı dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
Dizi, yeni sezonda Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Sarp Akkaya, Damla Sönmez gibi oyuncuları bir araya getiriyor.
Yeni fragman BluTV'nin Twitter hesabından "Herkes yeni oluşacak düzene hazırlanıyor! #Saygı2, çok yakında sadece BluTV'de" mesajıyla paylaşıldı.
Herkes yeni oluşacak düzene hazırlanıyor! #Saygı2, çok yakında sadece BluTV'de! ??@InterMedya_ #Nejatİşler @miraay_daneer @borankuzum @DamlaSonmez @akkayasarp pic.twitter.com/xdLQGhbbgb— BluTV (@BluTV) August 27, 2021
Saygı Dizisinin Konusu Nedir?
Saygı dizisi şu tanıtımla izleyici ile buluşmuştu:
Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.
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