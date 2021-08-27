Saygı 2'den merakla beklenen fragman geldi!

Saygı dizisinin ikinci sezonundan yeni fragman geldi... Geçtiğimiz yıl Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can'ı buluşturan Saygı dizisinin kadrosuna, Sarp Akkaya ile Damla Sönmez de dahil oldu.