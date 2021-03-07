Sennheiser'dan Yeni Fiyat/Performans Kulaklığı HD 250BT

Sennheiser, HD 250BT ile premium ses kalitesini ulaşılabilir bir fiyatla müzikseverlerle buluşturmaya hazır. Sennheiser'ın yeni fiyat/performans ürünü HD 250BT serisi, Sennheiser'ın ünlü sürücü teknolojisi ile dinamik bass ve yüksek kaliteli ses sağlayan, heyecan verici bir ses deneyimi sunuyor.
Her koşula uyum sağlayan dayanıklı ve hafif tasarım
25 saatlik pil ömrü ve gelişmiş kablosuz teknolojisiyle her yerde olağanüstü bir müzik deneyimi yaşatan HD 250BT, en yoğun yaşam tarzlarına ayak uydurabilen bir tasarıma sahip. Sadece 125 gram ağırlığındaki kulaklık, piyasadaki rakiplerine göre en hafif yapısıyla öne çıkarken; AAC, aptX™ ve aptX™ Low Latency kodek desteği ile mükemmel, gecikmesiz bir ses deneyimi sunuyor.
Şık ve hafif tasarımıyla; metroda, sokakta, evde, kısaca müziğe ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz HD 250BT; gün boyu kullanıma uygun yapısıyla yeni müzik partneriniz olmaya aday.
Müzikseverler kendini DJ gibi hissedecek
Efsanevi HD 25 DJ kulaklığının tasarımına sahip olan HD 250BT, teknik üstünlüğünün yanında kullanıcılarına kendilerini dünyanın en önemli DJ'lerinden biri gibi hissetme şansı da sunuyor. Müzikseverlere; Smart Control uygulama desteği ile ekolayzır ayarlarını değiştirme ve batarya durumunu öğrenme imkanı da veren Bluetooth® 5.0 desteğine sahip HD 250BT, telefon görüşmelerinde de yüksek bir performansa sahip.
Sennheiser, HD 250BT satış fiyatı: 899 TL.
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