TCL S150, S200 ve S600 Kablosuz Kulaklıklar Türkiye'de Satışa Çıktı

TCL, fiyatıyla ve tüketicilerin sahip olmak istediği gelişmiş özellikleriyle öne çıkan üç kablosuz kulaklığı TCL MOVEAUDIO S150, TCL MOVEAUDIO S200 ve TCL MOVEAUDIO S600'ün Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu.