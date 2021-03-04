TCL S150, S200 ve S600 Kablosuz Kulaklıklar Türkiye'de Satışa Çıktı

TCL, fiyatıyla ve tüketicilerin sahip olmak istediği gelişmiş özellikleriyle öne çıkan üç kablosuz kulaklığı TCL MOVEAUDIO S150, TCL MOVEAUDIO S200 ve TCL MOVEAUDIO S600'ün Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu.
TCL MOVEAUDIO S150 – Minimal tasarımda maksimum etki sunuyor
13mm hoparlöre sahip TCL MOVEAUDIO S150'yle kullanıcılar gün boyunca üstün dinleme deneyiminin keyfine varıyor. IPX4 derecesi de suya, toza ve tere karşı dayanıklılık sunarak spor salonlarında bile müzik keyfinin devam etmesini sağlıyor. Kulak içi yapısı sayesinde arka plandaki gürültüler azalıyor ve kullanıcılar en gürültülü ortamlarda bile net görüşmelerin keyfini çıkarıyor. Akıllı kontrol imkanı da tek bir dokunuşla kolay bir kullanım sunuyor.
Kulaklıktaki çift Bluetooth 5.0 aktarım teknolojisi sayesinde iki kulaklığın ses akışında neredeyse hiç fark olmuyor. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kulaklara rahat bir şekilde yerleşebiliyor. Tek kullanımda 3,5 saate, şarj kutusuyla 20 saate varan batarya ömrüyle müzik deneyimi kesilmeden devam ediyor. TCL MOVEAUDIO S150, 249 TL'den kullanıcılarla buluşuyor.
TCL MOVEAUDIO S200 – Uygun fiyatıyla kablosuz kulaklık kategorisini yeniden tanımlıyor
TCL, yeni MOVEAUDIO S200 gerçek kablosuz kulaklıklarla gelişmiş ses deneyimi, konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkanı sağlıyor. Kulaklıklar, dış gürültüyü ortadan kaldırmak ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming teknolojisi kullanan dört dahili mikrofondan faydalanıyor. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0'in düşük aktarım süresi sayesinde kullanıcılar film izlerken ya da oyun oynarken üstün bir ses deneyimine sahip oluyor.
Düzenli süper elips tasarımı sayesinde tüm gün konforlu bir deneyim sunan kulaklıklar, IP54 derecesi sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Akıllı kullanım tespit özelliği sayesinde kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL S200 True Wireless kulaklıklar tek kullanımda 3.5 saate varan ya da şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. Şarj kutusu da ultra ince tasarımı sayesinde avuç içine ve ceplere kolaylıkla sığabiliyor. 499 TL'den satışa sunulan kulaklık, siyah ve beyaz olarak iki renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor.
TCL MOVEAUDIO S600 – Aktif gürültü engelleyiciye sahip premium kulaklık
MOVEAUDIO S600 gerçek kablosuz kulaklıklar, kullanıcıların en kalabalık yerlerde bile rahatça duyabilmek ve seslerini iletebilmek için sahip oldukları tüm beklentiyi karşılıyor. Her kulaklıkta ortam gürültüsünü azaltan dahili üç mikrofon sayesinde gelişmiş bir ses deneyimi ve kristal netliğinde telefon görüşmeleri mümkün oluyor. Güçlü bir bas sunan MOVEAUDIO S600, müzik severler için en yüksek kalite ses sunuyor.
Bluetooth 5.0 sayesinde herhangi bir gecikme olmadan tüm cihazlara kolayca bağlanabilen TCL MOVEAUDIO S600'de Smart Wear adı verilen akıllı kullanım tespiti sayesinde kulaklık takıldığında müzik otomatik olarak devam ederken kulaklık çıkarıldığında müzik otomatik olarak durduruluyor. Kullanımı daha da kolay hale getirmek için her kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştıran alanlar bulunuyor. Bu alanlar aynı zamanda müzik değiştirmek, aramaları cevaplamak, çalma listesini yönetmek ve Google Sesli Asistanı çalıştırmak gibi birçok işlevde de kullanılabiliyor. Tek bir şarjla 8 saate varan, şarj kutusuyla da 32 saate varan batarya ömrü sunan bu kulaklıklar, hafif olmasının yanında ergonomik tasarımıyla rahat bir kullanım sunuyor. Kulaklıktaki IP54 derecesi de cihazın suya, toza ve tere karşı korunmasını sağlıyor.
799 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip kulaklıklar, Grafit Grisi, Saf Mermer, Gümüş Krom ve Turkuaz Mavisi olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın