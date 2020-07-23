Sevilen Oyun Rocket League Ücretsiz Oluyor; Steam'e Veda Ediyor

Epic Games tarafından satın alınmış olan popüler araç - futbol karışımı oyun Rocket League'in arkasındaki ekip, oyunun bu yazın ilerleyen dönemlerinde tüm platformlarda bedava oynanabileceğini duyurdu. Oyun neredeyse beş yaşına girmek üzere ve 2015 yazında, 19,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.
Yeni fiyatlandırma – daha doğrusu oyunun bedava olması – oyunun Epic Games Store'da yayımlandığı gün aktif olacak. Aynı zamanda oyun Steam'i de terk edecek. Epic, geçtiğimiz yıl geliştirici Psyonix'i satın almış ve oyunun Steam üzerinde kalacağı sözünü vermişti ancak Epic Games Store üzerinde yayımlanması ile beraber bu durum değişecek. Eğer oyunu zaten Steam üzerinde satın aldıysanız her şey aynı kalacak ve gelecek güncellemeleri almaya devam edeceksiniz.
Oyun Epic Games Store'da yayımlandığında Steam üzerindeki oyuncular da dahil olmak üzere platformlar arası oyun desteğini sunacak. Ayrıca yayım ile beraber bazı değişiklikler de yapılacak. Menüler yeniden düzenlenerek oyunun farklı yerlerinin keşfedilmesini kolaylaştıracak. Turnuvalar ve mücadeleler gibi özellikler de yenilenecek veya iyileştirilecek.
Son olarak ekip platformlar arası ilerlemeyi de ekleyecek ve böylelikle ilerlemeniz hakkında endişelenmenize gerek kalmadan istediğiniz platformda oyunu oynamaya devam edebileceksiniz.
Oyunu bedava olmadan önce alan ve oynayanlar için bazı bonuslar hediye edilecek. Bu bonusların arasında bedava olmadan önce yayımlanan Rocket League markalı tüm DLC'ler, Rocket League'i oynadığınız ilk yılı gösteren "Es.t 20XX" unvanı, 200'den fazla Common eşyanın "Legacy" kalitesine yükseltilmesi, Golden Cosmos Güçlendirici, Dieci-Oro Tekerlekler, Huntress Player Banner (Avcı Oyuncu Sancağı) yer alıyor.
Ayrıca bu yeni duyurudan daha önce oyunu oynadıysanız, Faded Cosmos olarak adlandırılan ek bir güçlendirme daha alacaksınız.
Oyun bedava olurken yıllar içerisinde açmış olabileceğiniz tüm eşyalar varlıklarını koruyacak. Yani bu durumun size sorun yaratması beklenmiyor. Değişiklik için kesin bir tarih belirtilmiş olmasa da, çok uzakta olmadığı tahmin edilebilir.
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