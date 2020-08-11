WhatsApp için Çoklu Cihaz Desteği Yolda

WhatsApp, cihazlarınız arasında sohbet geçmişini eşitlemeye yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor.
WABetaInfo'ya göre WhatsApp, hizmeti birden fazla cihaz üzerinde aynı hesapla kullanmaya yönelik işlevselliği test ediyor. WhatsApp şu an WhatsApp Web üzerinden birden fazla cihazla kullanılabiliyor. Birkaç aydır dedikodusu yapılan yeni işlevin de sohbet geçmişini eşitleyebileceği belirtiliyor. WABetaInfo'ya göre WhatsApp, çoklu cihaz desteğini yayınladıktan sonra iPad uygulamasını da piyasaya sürecek.
2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde viral mesajları iletmeye kısıtlama getirmişti. Firma, yanlış bilgilerin yayılmasını engellmeye yönelik bir arama işlevini de uygulamasına kazandırmıştı. Çoklu cihaz desteği Telegram gibi rakip uygulamalarda yıllardır bulunuyor; dolayısıyla bir ilk değil.
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