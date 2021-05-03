Siege Survival: Gloria Victis'in Çıkış Tarihini Açıklandı!

Koch Media ve Black Eye Games, Siege Survival: Gloria Victis'in çıkış tarihini açıkladı: 18 Mayıs Salı günü. Oyun Steam, Epic ve GOG üzerinde £24.99 / €24.99 fiyat etiketiyle çıkışını yapacak ve çıkışının ilk haftasında %20 indirimli olacak.
Siege Survival: Gloria Victis'in Konusu Ne?
Ortaçağ hayatta kalma, kaynak yönetimi strateji oyunu, işgalcilerin kuşatması altındaki bir şehirde küçük bir kalede mahsur kalan bir grup sıradan sivilin bu eziyete bir son verecek yardım güçlerinin ulaşmasını çaresizce beklerken kaleyi savunan birlikleri teçhizatlı, hayatta kalanları ise sağ tutma çabalarının hikayesini anlatıyor.
Üssünüzü inşa edin, erzak üretin, işgal altındaki şehri yağmalayın ve hayatta kalan sivillerin işgalcilerle aralarındaki tek engel olan, işgalcilere karşı direnen son birliklere yardım edebilmelerini ve kuşatmadan sağ çıkmalarını sağlayın.
Oyunun üç ana unsuru var:
- Zanaatkarlık & kaynak yönetimi: Daha iyi silahlara, başının üstünde bir çatıya, sıcak yemeğe ve hayatta kalmak için gerekli birçok başka şeye ihtiyacın var; bunları elde etmenin tek yolu ise senin ve ekibinin onları üretmesi. Fakat kaynaklar sınırlı sayıda ve kuşatmadan sağ çıkmak için onları dikkatlice kullanmalısın.
- Yağmalama: Yardım ulaşana kadar hayatta kalman için gerekli ham maddeleri toplamak, terk edilmiş mal ve silahları yağmalamak için geceleri kalenin güvenli duvarlarının dışına adım atarak yerle bir edilen şehirde keşfe çıkmalısın. Şehrin farklı bölgelerine giden geçitleri açın, mücadelenize hayatta kalan başka sivilleri dahil edin ve geceleri düşman devriyesine yakalanmamaya çalışın. Şafak sökmeden kaleye dönmezseniz kendinizi zaten ölmüş sayın.
- Kuşatmadan sağ çıkma: Şehrinizden geriye kalanları savunan birkaç yorgun askerin oklara, silahlara, zırha; yaralıların ise tedaviye şiddetle ihtiyacı var. Savunma hattının son tabyasının birkaç günde bir gerçekleşen savaşlardan önce ihtiyaçlarını karşılamanız ve onlara destek olmanız gerekiyor; aksi takdirde düşman kaleyi ele geçirecek. Savaşa doğrudan katılmasanız da şehrin kaderi sizin ellerinizde.
Bütün bunlar çok sayıda ahlaki ikilemlerle birlikte amansız bir hikayeye dönüşüyor ve oyuncuyu Edring şehrini yağmalayıp şehri ve kendisini yaklaşan kıyametten çaresizce kurtarmaya çabalarken devamlı zor kararlar almaya zorluyor. Askerlere yardım etmek mi, yoksa sivilleri hayatta tutmak mı? Buna sadece oyuncu karar verebilir.
Siege Survival: Gloria Victis, Koch Media'nın Ravenscourt etiketiyle yayınlanacak: www.ravenscourt.games
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