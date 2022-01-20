SIM Kartların Sonu Geliyor mu? iSIM ile Her Şey Değişecek!

Bir sonraki telefonunuzda artık SIM kart yuvası olmayabilir. Zira eSIM'den daha fazla imkan sağlayan iSIM teknolojisi, direkt olarak telefonun içine gömülü olan çipe entegre edilecek gibi görünüyor!