SIM Kartların Sonu Geliyor mu? iSIM ile Her Şey Değişecek!

Vodafone, Qualcomm ve Thales, daha fazla cihazın mobil ağlara bağlanmasının ve bu ağlar tarafından yönetilmesinin yolunu açabilecek iSIM teknoloji denemelerinin başarıyla tamamladığını açıkladı. Geleneksel olarak bir hücresel ağa bağlanmak için SIM kart kullanılması gerekiyor ve ağda bir değişiklik yapıldığında SIM kartı da değiştirmek şart.
eSIM'den Farkı Ne?
Yazılım temelli eSIM teknolojisi SIM kartların fonksiyonelliğini yazılımların esnekliği ile birleştiriyor ve kullanıcıların uzaktan operatör değiştirmesine, yeni servis modellerine geçmesine ve cep telefonunda daha esnek tasarımların kullanılmasına imkan veriyor.
eSIM sayesinde cep telefonlarında on yıldır dokunulmayan bir bileşen, yani SIM kart için işler değişiyor. Aslında tamamen de ortadan kalkmıyor, zira eSIM'lerin çalışabilmesi için özel bir işlemci ve sistem kaynağı gerekiyor. Yani SIM kart yerine bu işlemci geliyor.
Bu teknolojinin bir üst adımı olan iSIM ise cep telefonunun işlemcisinin içine doğrudan entegre edilebiliyor ve ayrı bir çipe ihtiyaç duyulmuyor. Böylece daha önce SIM kart yuvası için ayrılan bölüm daha büyük bir pil eklemek için kullanılabiliyor.
Vodafone yetkililerinden Alex Froment-Curtil, "amacımız, her cihazın sorunsuz ve basit bir şekilde birbirine bağlandığı ve müşterinin tam kontrole sahip olduğu bir dünya yaratmak" diyor ve devam ediyor: "Uzaktan yönetim platformumuzla birleştirilen iSIM, bu yönde atılmış büyük bir adım ve cihazların fiziksel bir SIM veya özel çip olmadan bağlanmasına izin vererek birçok nesneye bağlantı sağlıyor. Özellikle nesnelerin interneti dünyası için bu çok önemli bir gelişme."
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