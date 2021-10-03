OLED Ekranlı Bir iPad Hayali, Görünüşe Göre Başka Bahara Kaldı!

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen muhtemel bir OLED iPad hakkında birçok söylenti bulunuyor. Apple'ın tablet için OLED panelinde Samsung ile birlikte çalıştığı da konuşulanlar arasında. Samsung'un OLED ekranların öne çıkan tedarikçisi olması şaşırtıcı da değil.
Ancak görünene göre bu planda bir değişiklik söz konusu. Son haberler, Apple ve Samsung'un şimdilik bu projeden vazgeçtiğini gösteriyor. Bu da muhtemelen gelecek yıl bir OLED iPad olmayacağı anlamına geliyor.
Tablet, ilk planlara göre Samsung tarafından sağlanan 10.86 inçlik bir panele sahip olacaktı. Bu tablet, mevcut iPad Air'in halefi olacaktı. 2023'te Apple'ın 11 inç ve 12.9 inç OLED iPad Pro modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyordu.
Güney Kore'den gelen son haberler, 10.86 inçlik OLED ekran projesinin Samsung ve Apple tarafından iptal edildiğini gösteriyor. Bazı kaynaklar karlılık sorunları veya OLED panelinin tek yığın yapısı ile ilgili olabileceğini iddia etmesine rağmen henüz bu kararın nedeni açıklanmış değil.
Tek yığın OLED panel yapısı şu anda en yaygın şekilde kullanılan yapı olarak görülüyor. Bu yapıda RGB'ler tek bir emisyon katmanı oluşturur. Apple'ın talep ettiği bildirilen ardışık iki yığın yapısında, üst üste yığılmış iki RGB emisyon katmanı bulunuyor. Bu yapının parlaklıkta 2 kat ve panel ömründe 4 kat artış sağladığı söyleniyor.
Samsung Display, Apple'ın talebine rağmen tek bir yığın yapısı üzerinde ısrarcı. Ayrıca şimdiye kadar yalnızca tek yığını ticarileştirdiği de bilinen bir gerçek. Samsung Display, 10.86 inçlik OLED iPad'in uzun bir süre boyunca iyi bir satış yapacağından emin değilse, iki yığın yapısı için üretim sürecini hazırlamak çok maliyetli olacaktır.
Samsung Display, böyle bir belirsizlik karşısında karlılığı konusunda endişe duymakta haklı. Apple, olması gerektiği kadar çok ekran satın almadığı için geçmişte şirkete ceza ödemek zorunda kaldı.
Apple, otomotiv müşterileri için iki yığınlı OLED panel üreten LG Display'den paneli satın alabilir. Ancak üretim kapasitesi oldukça sınırlı ve Apple'ın yeni bir iPad için ihtiyaç duyacağı sayılarn sağlanması çok zor.
Bu tedarik zinciri sorunları karşısında OLED iPad'in ne olacağı belirsizliğini koruyor. Belki de iki şirket, cihazın 2023'te piyasaya çıkmasını sağlayacak yeni adımlar atabilir.
Apple, OLED tablet piyasasına girmekte oldukça geç kaldı. En iyi Samsung tabletlerinden bazıları OLED ekranlara sahip ve hatta bu ekranlara Samsung'un ilk OLED tabletinin piyasaya sürüldüğü 2011'den beri sahipler...
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