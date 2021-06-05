Şimdi de Windows 11 Sürprizi: Windows 10 Gidiyor, Windows 11 Geliyor!

Microsoft'tan çeşitli isimler, biz süredir "Windows'un geleceği" veya "yeni nesil Windows" hakkında ipuçları veriyor. Buna CEO Satya Nadella da dahil. Şirket 24 Haziran'da büyük bir Windows etkinliği düzenleyecek ve merak edilen cevapları bu etkinlikte öğreneceğiz.
Yine de, o güne kadar daha pek çok iddia duyacağız gibi görünüyor. Bu iddialardan belki de en şaşırtıcı olanı şimdi geldi. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Twitter'da Windows 11'den bahsetti. Yani Windows 10'un geleceğinin, daha doğrusu gelecekteki adının Windows 11 olma ihtimali güç kazandı.
From the "Don't take screenshots of this build" department: a forthcoming Microsoft OS called Windows 11.— Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021
Bu iddia, Microsoft'un yeni Sun Valley güncellemesi için heyecanı artırıyor. Sun Valley ile Windows 10 tasarımının değiştireceğini ve iptal edilen Windows 10X'ten öğelerin bu güncelleme ile Windows'a ekleneceği zaten konuşuluyor. Ama şimdi ön plana çıkan, yeni Windows'un Windows 11 ismi ile anılıp anılmayacağı.
Eğer Windows 10 ismi Windows 11 ile değişecekse, yapılması beklenen değişikliklerin de çok büyük olacağını tahmin etmek güç değil.
Etkinliğe henüz birkaç hafta var; bu yüzden çok daha fazla iddia ve sızıntı görmek şaşırtıcı olmaz. Microsoft'un sanal Windows etkinliği, 24 Haziran'da gerçekleşecek ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak..
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