Şimdi de Windows 11 Sürprizi: Windows 10 Gidiyor, Windows 11 Geliyor!

Tüm gözler yeni Windows 10 güncellemesi Sun Valley'e çevrilmişken, oldukça büyük bir iddia daha geldi. Microsoft, Sun Valley ile birlikte Windows 10 adını Windows 11 ile değiştirebilir!