Şimdiye Kadar Açıklanan Tüm Xbox Series X Oyunlarının Listesi

2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni Xbox Series X, zamanının en güçlü konsolu olmayı amaçlıyor. Bu arada Microsoft'un konsolunun çıkış tarihi yaklaştıkça, yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.
Xbox Series X'in oyunlarına ilk bakışı, mayıs ayındaki duyurular sayesinde yapmış, bazı oynanış videolarını görmüştük. O zamandan bu yana başka oyunlar da ortaya çıktı ancak henüz her şeyi görmüş değiliz.
Aşağıda, şimdiye kadar Microsoft veya diğer yayıncılar tarafından etkinliklerde açıklanarak doğrulanan tüm Xbox Series X oyunlarını listeledik.
- Xbox Game Studio
- Battlefield 6
- Bright Memory Infinite
- Call of the Sea
- Chivalry 2
- Chorus
- Control
- Cris Tales
- Cyberpunk 2077
- Demon Turf
- Destiny 2
- Dirt 5
- Dustborn
- Dying Light 2
- Far Cry 6
- FIFA 21
- Fortnite
- Gears 5
- Gods and Monsters
- Gothic
- Grand Theft Auto 5 enhanced
- Halo Infinite
- Hitman 3
- Madden NFL 21
- Marvel's Avengers
- Hellsinger
- NBA 2K21
- Observer: System Redux
- Outriders
- Overcooked: All You Can Eat
- Paradise Lost
- Planet Coaster: Console Edition
- Pragmata
- Rainbow Six Quarantine
- Rainbow Six Siege
- Recompile
- Resident Evil 8: Village
- Scarlet Nexus
- Scorn (Xbox Series X'e özel)
- Second Extinction: Reclaim Earth
- Senua's Saga: Hellblade 2
- Sherlock Holmes: Chapter One
- Sherlock Holmes: Chapter One
- The Lord of the Rings: Gollu
- The Medium (Xbox Series X'e özel)
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Warframe
- Watch Dogs: Legion
- WRC 9
- Yakuza: Like a Dragon
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