Şimdiye Kadar Açıklanan Tüm Xbox Series X Oyunlarının Listesi

Microsoft tarafından açıklanarak doğrulanan tüm Xbox Series X oyunlarının isimlerini bir araya getirdik. İşte liste...

Tüm Xbox Series X oyunları
ControlRemedy Entertainment/505 Games

2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni Xbox Series X, zamanının en güçlü konsolu olmayı amaçlıyor. Bu arada Microsoft'un konsolunun çıkış tarihi yaklaştıkça, yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Xbox Series X'in oyunlarına ilk bakışı, mayıs ayındaki duyurular sayesinde yapmış, bazı oynanış videolarını görmüştük. O zamandan bu yana başka oyunlar da ortaya çıktı ancak henüz her şeyi görmüş değiliz.

Aşağıda, şimdiye kadar Microsoft veya diğer yayıncılar tarafından etkinliklerde açıklanarak doğrulanan tüm Xbox Series X oyunlarını listeledik.

  • Xbox Game Studio
  • Battlefield 6
  • Bright Memory Infinite
  • Call of the Sea
  • Chivalry 2
  • Chorus
  • Control
  • Cris Tales
  • Cyberpunk 2077
  • Demon Turf
  • Destiny 2
  • Dirt 5
  • Dustborn
  • Dying Light 2
  • Far Cry 6
  • FIFA 21
  • Fortnite
  • Gears 5
  • Gods and Monsters
  • Gothic
  • Grand Theft Auto 5 enhanced
  • Halo Infinite
  • Hitman 3
  • Madden NFL 21
  • Marvel's Avengers
  • Hellsinger
  • NBA 2K21
  • Observer: System Redux
  • Outriders
  • Overcooked: All You Can Eat
  • Paradise Lost
  • Planet Coaster: Console Edition
  • Pragmata
  • Rainbow Six Quarantine
  • Rainbow Six Siege
  • Recompile
  • Resident Evil 8: Village
  • Scarlet Nexus
  • Scorn (Xbox Series X'e özel)
  • Second Extinction: Reclaim Earth
  • Senua's Saga: Hellblade 2
  • Sherlock Holmes: Chapter One
  • Sherlock Holmes: Chapter One
  • The Lord of the Rings: Gollu
  • The Medium (Xbox Series X'e özel)
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
  • Warframe
  • Watch Dogs: Legion
  • WRC 9
  • Yakuza: Like a Dragon
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Türkiye Kupası final heyecanı için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Bu Popüler VPN'leri Kullanıyorsanız, Büyük Şoka Hazır Olun
Google'dan, Bu Akıllı Telefonlar İçin "Zorunlu Android Go" Kararı Geldi
Asus ROG Phone 3, 144Hz Ekranla Geldi!
Şimdiye Kadar Açıklanan Tüm Xbox Series X Oyunlarının Listesi
Port Yönlendirme Nedir, Neden Gerek Duyulur, Nasıl Yapılır?

 

 