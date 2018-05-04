Sınırları Zorlayan Yeni SSD: Optane SSD 905P

Intel'in yeni Optane 905P SSD sürücüsü, sunduğu performans ile adeta sınırları zorluyor!

Intel'den sınırları zorlayan yeni SSD sürücü

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