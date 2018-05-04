Sınırları Zorlayan Yeni SSD: Optane SSD 905P
Intel'in yeni Optane 905P SSD sürücüsü, sunduğu performans ile adeta sınırları zorluyor!
Intel, yeni Optane depolama cihazları tanıtmaya devam ediyor ve firma şimdi de en hızlı sürücüsünü tanıttı: Yeni Optane SSD 905P karşınızda... Yeni cihaz, bugüne kadar gördüğümüz en hızlı rastgele okuma hızına (575.000 IOPs) ve rastgele yazma hızına (555.000 IOPs) sahip. 2.600MB/s'lik sıralı okuma ve 2.200MB/s'lik sıralı yazma hızı geçen hafta test sonuçlarını gördüğümüz Samsung 970 Evo ve WD Black NVMe SSD'lerine göre yavaş kalsa da bu sizi yanıltmasın. Bu, gerçekten hızlı bir katı-hal sürücü.
Optane SSD 905P, önceki nesilde gördüğümüz Optane 900P'nin zaten inanılmaz hızlı performansını daha da geliştiriyor. Önceki sürüme göre, Optane 905P, rastgele okumalarda 25.000 IOPs daha üste çıkıyor, rastgele yazmalarda ise 50.000 IOPs daha iyi.
Bunun yanında 905 serisi 960GB'ye kadar daha büyük kapasitelerde geliyor. Bu kapasite, Optane 900P'nin 480GB'sinin iki katı.
Önceki sürücüde olduğu gibi Intel Optane 905P de iki sürümle geliyor: bir PCie eklenti kartı (artık dahili RGB ışığı da var) ve daha geleneksel bir 2.5 inç model. İlk model, yurt dışında sadece 960GB kapasite ile 1.119 dolara satılırken, 2.5 inç sürücü 480GB alan ile 599 dolara satılıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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