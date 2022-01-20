Sıra Dışı Uygulama Typewise Custom Keyboard'a, İkinci Yılda İkinci Ödül!

Sıra dışı bir klavye uygulaması olan Typewise Custom Keyboard, üst üste ikinci yılda da CES İnovasyon Ödülü'nü almaya hak kazandı!

ypewise Custom Keyboard'a İkinci Yılda İkinci Ödül

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Selfie'lerini NFT Olarak Sattı, Zengin Oldu!
SIM Kartların Sonu Geliyor mu? iSIM ile Her Şey Değişecek!
Apple'dan iPhone 14'ü Bekleyenlere Müjde: Apple İçin Bir İlk Olacak!
Logitech'ten Bulut Tabanlı Yazılımı Sync'e Güncelleme
Linux İçin Endişelendiren Haber: Yüzde 35'lik Artış Korkutuyor!

 

 