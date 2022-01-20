Sıra Dışı Uygulama Typewise Custom Keyboard'a, İkinci Yılda İkinci Ödül!

Typewise, yapay zeka destekli klavye uygulaması Typewise Custom Keyboard'un art arda ikinci yıl CES İnovasyon Ödülü'nü aldığını duyurdu. Kullanıcıların "daha hızlı yazmasına ve yanıt vermesine" olanak tanıyan gelişmiş yapay zeka metin tahmin teknolojisi geliştiren İsviçreli teknoloji şirketi, gelişmiş yapay zeka metin tahmin motoruyla akıllı telefon için optimize edilmiş petek tuş düzenine sahip, kullanıcılarının gizliliğini koruyan, hiçbir yazma verisinin internet üzerinden iletilmesine izin vermeyen, "yazım hatalarını" 4 kat azaltan ve yazma hızını artıran bir klavye uygulaması sunuyor.
Typewise Custom Keyboard'a ödül veren komitede endüstri uzmanları, mühendisler, tasarımcılar ve uygulamayı estetik, mühendislik ve fonksiyonellik açısından değerlendiren medya uzmanları bulunuyor. Uygulama Dünya çapında 1,6 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Denemek isteyenler, Android sürümünü buradan, iOS sürümünü buradan yükleyebilirler.
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