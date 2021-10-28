Sıradaki MacBook Air Hakkında Daha Fazla Bilgi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta Apple yeni MacBook Pro modelleriyle beraber yeni işlemcisini de tanıtmıştı. M1 işlemcisini güncelleyen Apple, M1 Pro ve M1 Max olarak 2 farklı jenerasyon hazırlamış ve bunlarla yeni MacBook Pro'larını donatmıştı. Ancak bu 2 işlemciden daha fazla üründe yararlanılacağı da sır değil.
Gelen bilgilere göre Apple, MacBook Air modelini de baştan tasarlayacak. 2022 yılında tanıtılması beklenen yeni MacBook Air modelinde, 2010 yılından bu yana en büyük tasarım değişikliğinin yapılacağı iddia ediliyor.
2022 yılının ortalarında tanıtılacağı söylenen yeni MacBook Air'de iMac 24 inç'e benzer renk seçenekleri olacağı, MagSafe, USB-C bağlantı noktaları ve 1080p kamerayı bulunduracağı iddialar arasında. mini-LED veya Liquid Retina Display XDR'ın da MacBook Air'e taşınması da beklentiler arasında. Ancak panelin 120Hz yenileme hızına sahip olup olmayacağı şimdilik belirsiz.
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