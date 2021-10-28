Sıradaki MacBook Air Hakkında Daha Fazla Bilgi Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni MacBook Pro modellerinden sonra 2022 yılı içinde tanıtacağı MacBook Air'de tasarım değişikliği yapılacağına dikkat çekiliyor.

  • Ercan Uğurlu
MacBook Air Hakkında Daha Fazla Bilgi Ortaya Çıktı

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