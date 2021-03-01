Şirketler İçin Hangisi Daha Tehlikeli?

Siber güvenlik kuruluşu ESET, dünya genelinde düzenlediği Finansal Teknolojiler (FinTech) Araştırmasının şirketler ile ilgili bölümünü yayınladı.
Üst düzey yöneticilerin FinTech ve güvenlik alanlarına bakış açılarının ele alındığı araştırmaya göre büyük şirketler için siber suçlar, küçük ölçekli şirketler için ise koronavirüs daha büyük tehdit olarak görülüyor.
Araştırmaya İngiltere, ABD, Japonya ve Meksika'dan farklı sektörlerde yer alan 1200 üst düzey yönetici katıldı. Şirket yöneticilerinin yüzde 81'i, yaşanan pandemi süreciyle birlikte daha iyi finansal güvenliğe olan ihtiyacın arttığını belirtti. KOVID-19'un küresel ekonomi üzerindeki geniş çaplı etkileri göz önünde bulundurularak yapılan araştırmanın odak noktalarından biri, pandemi sonrasında finansal teknolojiye yönelik tehditlerle ve tutumlarla ilgili tahminlerdi.
Güvenliğin artırılması gerektiğine inanan yöneticilerin üçte birinden fazlası (%35) pandemi sonrasında finansal teknoloji öncelikleri arasında veri güvenliğinin en üst sıralarda yer aldığını belirtti.
FinTech yatırımları artacak diyenlerin oranı yüzde 68
Siber güvenlikte dünya lideri olan ESET'in yaptığı araştırmaya göre şirket yöneticilerinin üçte ikisinden fazlası (% 68) FinTech alanındaki yatırımların 2021 ve 2022 yıllarında artmasını bekliyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 81'i, KOVID-19'un finansal güvenliğin iyileştirilmesine duyulan ihtiyacı arttırdığı konusunda ise hemfikir.
Büyük ölçekli şirketler için siber suçlar daha büyük tehdit
Araştırmaya göre şirket yöneticilerinin yüzde 42'si siber suçların ve koronavirüs kısıtlamalarının, şirketin finansal güvenliğine karşı eşit derecede tehdit oluşturduğunu düşünüyor. 1000'den fazla çalışana sahip şirketlerin yöneticileri, siber suçun koronavirüse göre daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanırken, 50'den az çalışana sahip şirketlerin yöneticileri ise koronavirüs kısıtlamalarının etkisini daha büyük bir tehdit olarak görüyor. Bu durum, mevcut koşullar ile başa çıkmak için daha az kaynağa sahip küçük şirketlerin KOVID-19'dan daha fazla etkilendiğini gözler önüne seriyor.
Küçük ölçekli şirketler koronavirüsten daha çok etkileniyor
Pandemi sonrası iş dünyası ele alındığında, şirket yöneticilerinin üçte biri (%32) teknoloji öncelikleri arasında ilk sırada veri güvenliği olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 28'lik oranla verimliliğin artırılması yer alıyor. Ayrıca, şirket yöneticilerinden KOVID sonrasında finansal güvenliğin artırılmasına yardımcı olacak belirli teknolojileri değerlendirmeleri de istendi. En popüler cevap ödeme/kredi kartı dolandırıcılığının tespiti (%54) oldu.
Şirketler güvenlik konusunda yatırım yapmaya istekli
ESET'in Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: "Şirket verilerinin güvenli ve emniyette olmasını sağlamak, ESET'in misyonunun temelini oluşturur. Dünyanın büyük bir kısmının zorlu ekonomik koşullarla mücadele ettiği günümüzde, şirketlerin ve finansal bilgilerinin en iyi siber güvenlik çözümleriyle korunması, her zamankinden daha büyük bir öneme sahip. Kullanıcılarımızı ve kullanıcılarımızın finansal geleceklerini korumak için, şirketlerin önceliklerini ve tutumlarını daha iyi anlamak amacıyla FinTech araştırma projesi düzenledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, şirketlerin güvenlik konusuna önem vermeye devam ettiğini ve olası tehditlerden korunmak için yatırım yapmaya hazır olduklarını gösterdi."
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