Sızan Sonuçlara Göre, Samsung Exynos 2200 Büyük Hayal Kırıklığı Olabilir!

Samsung, 2022'de AMD'nin yardımıyla geliştirilen ilk Exynos mobil işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu hareket, Exynos'un yıllardır azalmaya devam eden itibarı göz önüne alındığında oldukça büyük bir risk. Zira Exynos bu tanıtım sonrasında da eleştiri oklarına maruz kalırsa, Qualcomm karşısında gerçekten çok büyük bir yara alabilir. Gelen bilgiler ise maalesef bunu destekleyecek üzücü.
Exynos 2200 hakkında gelen bilgilere göre, Samsung'un gelecek işlemcisi, Exynos 2100'den çok da büyük bir fark yaratmayacak. İddialara göre Exynos 2100'den yalnızca yüzde 5'lik bir performans iyileştirmesinde bulunacak olan Exynos 2200, GPU tarafında da AMD'nin katkısıyla beraber ancak yüzde 17'lik fark yaratabilecek.
Bu rakamlar, daha önce Exynos 990'dan Exynos 2100'e yaşanan geçişte doğan yüzde 30 CPU ve yüzde 40 GPU kazanımlarıyla karşılaştırıldığında açıkçası büyük hayal kırıklığı. Ancak elbette bunların şimdilik sızıntı olduğunu unutmamakta fayda var. Belki de Samsung bu sızıntıları yanıltır, ne dersiniz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.
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