Sızan Sonuçlara Göre, Samsung Exynos 2200 Büyük Hayal Kırıklığı Olabilir!

Sızan bu sonuçlar doğru ise, Samsung'un Exynos 2200 işlemcisi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir!

  • Ercan Uğurlu
Exynos 2200 hayal kırıklığı mı olacak?

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