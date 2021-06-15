Sızan Yeni Görüntülere Bakılırsa, Yakında Çok Farklı Bir iPad Mini Geliyor

İnternete sızan ancak henüz doğrulanmayan görüntülere göre iPad Mini 6'da büyük yenilikler göreceğiz: Ana ekran düğmesi kalkıyor, bağlantı olarak da USB-C'ye geçiliyor!