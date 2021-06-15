Sızan Yeni Görüntülere Bakılırsa, Yakında Çok Farklı Bir iPad Mini Geliyor

iPad Pro'yu yenileyen Apple, şimdi dikkatini yeni iPad Mini'ye çevirmiş gibi görünüyor. İnternete sızan resmi olmayan görüntülere göre 6. nesil iPad Mini daha ince çerçeveli olacak, USB-C bağlantı noktası kullanacak ve belirgin bir şekilde iPad Pro'ya benzeyecek.
Resimler, FrontPageTech'ten Jon Prosser tarafından yayınlandı. Görüntüler CAD dosyalarından faydalanarak hazırlanmış gibi görünüyor, ancak Apple'ın son ürününün biraz farklı görünme ihtimali de bulunuyor.
Apple tüm tabletlerini daha modern bir görünüme geçirdiği için, 2019'dan beri aynı görünüme sahip olan iPad Mini'de bu değişikliğin yapılması şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz yıl iPad Air 4 de benzer bir dönüşüm geçirmişti.
Yeni tabletin boyutlarının, 206, 3 mm x 137, 8 mm x 6, 1 mm ile mevcut olan modelle neredeyse aynı olacağı söyleniyor. Ana ekran düğmesi gidiyor, ancak yerine Touch ID gelmiyor. Bu işlev iPad Air'de olduğu gibi güç düğmesine taşınmış gibi görünüyor.
Sızan görüntüleri aşağıda görebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın