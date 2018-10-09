Skandal, Google+'ı Kapattı!

Google, uzun zamandır hayatımızda olsa da pek de ilgi çekmeyen Google+ hizmetini, ortaya çıkan skandalın ardından kapatıyor!

Skandal, Google+'ı kapattı!

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