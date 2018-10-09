Skandal, Google+'ı Kapattı!
Google, uzun zamandır hayatımızda olsa da pek de ilgi çekmeyen Google+ hizmetini, ortaya çıkan skandalın ardından kapatıyor!
Google'ın sosyal medya alanına girmek için yıllar önce yayınladığı Google+, pek de hoş olmayan bir nedenle kapatılıyor. Bu neden, Google+'ın, uzun zamandır pek çok kullanıcı bilgisini üçüncü parti uygulamalara sızdırması ve daha kötüsü, durumun gizlenmesi.
2015 yılından bu yılın Mart ayına kadar kapatılmayan bir açık, yaklaşık 500.000 Google+ kullanıcısının, özel bilgileri de dahil, pek çok bilgisinin, 438 farklı uygulamaya sızdırıldığı ortaya çıktı. Ancak bu durum, asla halka açıklanmadı. Açıklanmama nedenlerinin başında Google'ın itibarının sarsılacak olması ve aynı dönemlerde Cambridge Analytica skandalı ile gündemde olan Facebook'la aynı duruma düşülecek olması şeklinde değerlendiriliyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Google, zaten pek de başarılı olduğu söylenemeyecek Google+ hizmetini kapatmaya karar verdi. Yani artık hayatımızda Google+ olmayacak. Ayrıca Google'ın, bugün düzenlenecek Pixel etkinliğinde gizlilik politikasında yapacağı bazı değişiklikleri de duyurması bekleniyor.
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