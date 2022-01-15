ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV ile Elektrikli Araçlara Daha Fazla Heyecan Katacak

ŠKODA, 31 Ocak'ta tanıtımına hazırlandığı yeni ENYAQ COUPÉ iV'nin tasarımını sergileyen eskizleri paylaştı. Tamamen elektrikli ENYAQ iV'nin coupé versiyonu olan yeni araç, daha dikkat çekici bir tasarımla öne çıkacak.
ENYAQ COUPÉ iV sıra dışı aerodinamisi sayesinde SUV versiyondan daha fazla menzil sunarken eğimli tavanı, keskin arka bölümü ve gövde rengi yan etekleriyle elektrikli dünyasına farklı bir bakış açısı getirecek.
ŠKODA, ENYAQ COUPÉ iV'nin dünya prömiyerini 31 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirecek. MEB platformu üzerine yapılacak model, markanın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletmesi için atacağı yeni adımlardan biri olacak.
Akıcı tasarımıyla öne çıkan ENYAQ COUPÉ iV, markaya özgü detayları da evrimleştirerek ileriye taşıyor. ŠKODA modellerine özgü C-şekilli arka aydınlatma grubunun ve bagaj kapağında ŠKODA yazısının yer alacağı araçta, büyük jantlar da modelin güçlü duruşunu destekliyor. Eskizlerde vurgulandığı gibi büyük ve dikkat çekici ŠKODA ön panjuru ise aracın genişliğini vurgulayarak ön farlarla uyum içerisinde sportif görünüme katkı sağlıyor.
Yüce Auto
* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.
* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.
* Otomobil Distribütörleri Derneği'nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar "Onursal Başkan"lığını da yapmıştır.
* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.
* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 48 Yetkili Satış & Servis, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.
* 2021 yılında 25 bin 228 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.5 pazar payı elde etmiştir.
* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.
ŠKODA Auto
* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895'te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.
* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.
* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV
* 2021 yılında ŠKODA, dünya çapında 878 bin 200 adet araç teslimatı gerçekleştirdi.
* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan ŠKODA tarihinde bir rekor kırdı.
* ŠKODA Auto, 100'ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.
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