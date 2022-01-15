ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV ile Elektrikli Araçlara Daha Fazla Heyecan Katacak

ŠKODA, 31 Ocak'ta tanıtımına hazırlandığı yeni ENYAQ COUPÉ iV'nin tasarımını sergileyen eskizleri paylaştı.

ŠKODA, Elektrikli Araçlara Heyecan Katacak

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