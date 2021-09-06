Snapdragon 898 Sızdı, Huawei P60'ın Kalbinde Olabileceği İddia Edildi!

Qulacomm Snapdragon 898 mobil yonga setinin, üst seviyeli yeni Android telefonlarda Snapdragon 888 ve 888+'ın varisi olarak yerini alacağı varsayılıyor ve yeni gelen birkaç sızıntı da, bunu destekler nitelikte.
Akıllı telefonlar konusunda sızıntılar paylaşan Abhisnek Yadav, Twitter hesabı üzerinden Snapdragon 898'in olduğu iddia edilen Geekbench sonuçlarını paylaştı. Snapdragon 895 ya da 898'in olabileceği söylenen Geekbench tablosunun, yeni bir prototip Vivo telefona ait olduğu da yapılan paylaşımda görülüyor.
Daha önceki sızıntıları da göz önüne alırsak, Snapdragon 898'in olma ihtimalinin yüksek olduğu bu işlemci, detaylarında ise 2.52 GHz frekans hızında çalışan Cortex X-2 Süper Çekirdek, 3 adet 2.17GHz Cortex-A710 Prime çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı 1.79 GHz'elik Cortex-A510 çekirdeği içeriyor. Grafik birimi olarak ise Adreno 730'un olduğunu görüyoruz.
Bir diğer sızıntıya göre ise Snapdragon 898 ilk olarak bahsi geçen Vivo telefon ile gelmeyecek. İlk Qualcomm Snapdragon 898'li telefon olarak Huawei P60'ı göreceğiz. Elbette bunlar şimdilik "tahmin"; bekleyip göreceğiz.
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