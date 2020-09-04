Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç

Hayvanların gözlerini yakından gördünüz mü? Fotoğrafçı Suren Manvelyan pek çok hayvanın gözlerini yakın çekim olarak kaydetti. İnanılmaz güzellikte ve farklılıktaki gözlere gelin yakından bakalım.

Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç

Çok az insan su aygırı, timsah ya da geyik gibi hayvanları fotoğraflama şansı yakalar. Ancak fotoğrafçı Suren Manvelyan, bu hayvanlara o kadar yaklaşmayı başardı ki gözlerindeki tüm ayrıntıları yakaladı.

Bu makro çekimlerin bazıları, henüz keşfedilmemiş uzak gezegenlerin manzaralarına benziyor, bazıları ise başka bir boyuta açılan bir tür kapı gibi. Ama hepsi, gözlerin gerçekten ruhun penceresi olduğunu kanıtlıyor.

Lama Gözü

lama

Husky Köpek Gözü

husky köpek

Alaska Kurdu Gözü

alaska kurdu

Uzun Kulaklı Baykuş Gözü

uzun kulaklı baykuş

At Gözü

at gözü

Timsah Gözü

timsah

Tokay Kertenkelesi Gözü

tokay kertenkelesi

Kaya Balığı Gözü

kaya balığı

Mavi-Sarı Ara Papağanı Gözü

papağan

Kiraz Balığı Gözü

kiraz balığı

Su Aygırı Gözü

su aygırı

Deve Gözü

deve

Çinçilla Gözü

çinçilla

Turna Gözü

Şempanze Gözü

şempanze

Anolis Kertenkele Gözü

anolis kertenkele

Çöl Tilkisi Gözü

çöl tilkisi

Kedi Gözü

kedi gözü

Leopar Keleri Gözü

leopar keleri

Siyah Tavşan Gözü

siyah tavşan gözü

Mavi Kerevit Gözü

mavi kerevit gözü

Ermeni Yaban Koyunu Gözü

ermeni yaban koyunu gözü

Diskus Balığı Gözü

diskus balığı

Zebra Balığı Gözü

zebra balığı gözü

Husky Köpek Gözü

husky köpek gözü

Burma Pitonu Gözü

burma pitonu

Siam Kedisi Gözü

siam kedisi

Geyik Gözü

geyik gözü

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Microsoft Flight Simulator 2020'yi A'dan Z'ye İnceledik
Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç
Samsung Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE Ayrı Ayrı Tanıtılabilir!
Bir Antivirüsün, Virüs İndirmek İçin Kullanılabileceği Aklınıza Gelir miydi
Fortnite Hesabı Çalmak, Hacker'ları Zengin Ediyor

 

 