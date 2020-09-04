Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç

Hayvanların gözlerini yakından gördünüz mü? Fotoğrafçı Suren Manvelyan pek çok hayvanın gözlerini yakın çekim olarak kaydetti. İnanılmaz güzellikte ve farklılıktaki gözlere gelin yakından bakalım.