Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç

Çok az insan su aygırı, timsah ya da geyik gibi hayvanları fotoğraflama şansı yakalar. Ancak fotoğrafçı Suren Manvelyan, bu hayvanlara o kadar yaklaşmayı başardı ki gözlerindeki tüm ayrıntıları yakaladı.
Bu makro çekimlerin bazıları, henüz keşfedilmemiş uzak gezegenlerin manzaralarına benziyor, bazıları ise başka bir boyuta açılan bir tür kapı gibi. Ama hepsi, gözlerin gerçekten ruhun penceresi olduğunu kanıtlıyor.
Lama Gözü
Husky Köpek Gözü
Alaska Kurdu Gözü
Uzun Kulaklı Baykuş Gözü
At Gözü
Timsah Gözü
Tokay Kertenkelesi Gözü
Kaya Balığı Gözü
Mavi-Sarı Ara Papağanı Gözü
Kiraz Balığı Gözü
Su Aygırı Gözü
Deve Gözü
Çinçilla Gözü
Turna Gözü
Şempanze Gözü
Anolis Kertenkele Gözü
Çöl Tilkisi Gözü
Kedi Gözü
Leopar Keleri Gözü
Siyah Tavşan Gözü
Mavi Kerevit Gözü
Ermeni Yaban Koyunu Gözü
Diskus Balığı Gözü
Zebra Balığı Gözü
Husky Köpek Gözü
Burma Pitonu Gözü
Siam Kedisi Gözü
Geyik Gözü
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın