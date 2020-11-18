Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Kısıtlama ne zaman başlıyor?

Koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı. Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman? Kısıtlama ne zaman başlıyor? İşte detaylar