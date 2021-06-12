Sokağın Çocukları ne zaman başlıyor? Tanıtım fragmanı yayınlandı

Yerli online video platformu BluTV'nin ilgi toplayan özel yapımı 'Sokağın Çocukları' ekibi geçtiğimiz günlerde üçüncü sezon çekimlerine başlamıştı. Büyük prodüksiyonu ve heyecanlı aksiyon sahneleri merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı.
Sokağın Çocukları Ne Zaman Başlayacak?
BluTV'nin fenomen dizisi 'Sıfır Bir'in yapımcıları tarafından hayata geçirilen 'Sokağın Çocukları' 8 Temmuz'da başlayacak yeni sezonuyla sokağın gerçek sahiplerinin etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturmak için hazırlanıyor.
İkonik karakterlerinin yanı sıra ekibe katılacak birbirinden ilginç yeni karakterleriyle temponun bir saniye bile düşmeyeceği çarpıcı bir sezon sunmaya hazırlanan diziden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtım; hafızalara kazınacak aksiyon sahnelerinden ipuçları verdi.
Sokağın Çocukları Tanıtım Fragmanı
Yönetmen koltuğunda Sıfır Bir'in yönetmeni Kadri Beran Taşkın'ın oturduğu Sıfır Bir Yapım imzalı 'Sokağın Çocukları' yeni sezonunda gerçekçi karakterleriyle yepyeni suç hikayelerini seyirciye aktaracak. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu 8 Temmuz'da sadece BluTV'de!
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