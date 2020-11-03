Son 20 Yıldır, Uzayda En Azından 1 İnsanın Hep Olduğunu Biliyor muydunuz?

20 yıldır, tek bir gün bile sektirmeden, Uzayda en azından 1 insanın hep bulunduğunu biliyor muydunuz?

03 Kasım 2020 00:02

Levent Öztürk