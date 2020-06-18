Son 25 Senede Dünyayı (İyi veya Kötü) Değiştiren 10 Önemli Teknoloji

Geride kalan 25 yıl içerisinde hayatımıza giren bu teknolojiler, her şeyi iyi veya kötü, büyük ölçüde değiştirdi. İşte hayatımızı değiştiren 10 teknoloji...