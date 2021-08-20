Songar IDEF'te Birçok Farklı Salonda!

Türkiye'ye savunma alanında özgün, yerli ve milli ürünler kazandıran Asisguard IDEF'21'de ürün ve sistemlerini yerli-yabancı savunma sektörü karar vericileriyle buluşturuyor. Asisguard'ın güvenlik güçleri tarafından da sahada başarıyla kullanılan ve sürekli geliştirilen Songar drone sisteminin silahlı ve bombaatarlı versiyonlarının yanısıra füze, lazer silah,Togan özel geliştirilmiş mühimmata kadar tüm uygulamaları IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez bir arada hem Asisguard'ın hem de birlikte çalıştığı firmaların stantlarında da sergilenecek.
Savunma sanayindeki faaliyetlerine katma değerli teknolojiler geliştirerek yerel ve küresel çözümler üretme vizyonuyla devam eden Asisguard, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ilk milli^ silahlı drone sistemi Songar entegre tüm versiyonlarıyla IDEF'te görücüye çıkıyor.
Füze, lazer silah konsepti, bombatar entegrasyonlarını hepsi Asisguard' ın standında ilk kez bir arada!
Alanında birçok ilklere sahip otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmis¸ Songar, gerçek zamanlı gündüz ve termal görüntü aktarım sistemiyle öne çıkıyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiren Songar geliştirilen versiyonlarıyla sahada çok daha etkin hale geliyor. İlk otomatik makineli tüfekten sonra "bomba atar" özelliği de eklenen SONGAR'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ediliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen millli drone sistemine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen boyut, maliyet etkinlik ve hassas vuruş kabiliyetleri ile öne çıkan TOGAN mühimmatı entegre edildi. TOGAN mühimmatı SONGAR ile birlikte kullanıldığında; uzak mesafeden tehlikeli hedeflerin maliyet etkin ve güvenli biçimde etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.
Yakın zamanda Songar'a Troy Savunma Füzesi'nin entegre edilmesine ilişkin çalışmalara da başlandı. Aynı zamanda TÜBİTAK BİLGEM'in de üzerinde çalıştığı, Songar'a özel lazer silah konsept tasarımının da entegrasyonu gerçekleştirildi.
4X4 kara aracı entegrasyonu da tamamlanan Songar; artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taaruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek.
Ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve savunma sanayini güçlendirecek ürünler ve sistemler geliştirdiklerini belirten Asisguard Genel Müdürü M. Barış Düzgün "Songar geliştirildiğinden bu yana Türkiye'nin önemli şirketleriyle iş birliklerine imza atarak birçok yeni versiyonunu ortaya çıkarttık. Songar savunma sanayimizde ortak amaç doğrultusunda yerli ve milli ürünler geliştirmenin en somut örneğini teşkil ediyor. Bu sene IDEF'te sadece bizim standımızda değil birlikte geliştirdiğimiz iş ortaklarımızın stantlarında da sizlerle buluşacağız" dedi. Düzgün, standlarında sergilenen bombaatar entegre edilmiş Songar'ın test için güvenlik güçleri ile beraber denenmeye başlandığını ve geri bildirimlerle sistemin daha da geliştirileceğini vurguladı.
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