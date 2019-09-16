Sonunda 13.000 mAh'lik Canavar Telefon da Geldi!
Energizer'in 18 bin mAh'lik telefonundan sonra, bir başka dev bataryalı telefon daha geliyor: Blackview BV9100 satışa çıktı!
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz sene Mobil Dünya Kongresi'nde en çok dikkat çeken telefonlardan biri Energizer'in ürettiği tam 18 bin mAh kapasitesine sahip bataryasıyla önem arz eden Power Max P18K Pop olmuştu. 18 bin mAh gücünde bataryasıyla üstün pil performansı sunan bu telefon, kalınlığı ise herkese göre değildi doğrusu. Yine de batarya konusunda çılgın kapasiteler sunan telefonlar gelmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri de son olarak Blackview BV9100 oldu.
Blackview BV9100, tam 13 bin mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Korumalı yapısıyla dikkat çeken telefon, 60 güne varan bekleme süresi sunarken, 30 watt gücünde de hızlı şarj özelliğine sahip. Avrupa'da satışa çıkan Blackview BV9100, 199 Dolar fiyatla etiketlenmiş durumda. Peki, telefonun teknik detaylarında neler var?
Blackview BV9100, Mediatek Helio P35 işlemciye sahip. 4 GB RAM ve 64 GB gibi tipik teknik özellikler bulunduran telefonda 16 MP kamera yer alıyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan Blackview BV9100, IP68 sertifikasının da sahibi. Yani telefon suya karşı korumalı yapıda. Ayrıca lastik kaplamalı olduğu için darbelere de oldukça dayanıklı görünüyor.
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