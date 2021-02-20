Bill Gates'ten Elon Musk Yorumu: "Daha Fazla Musk'a İhtiyacımız Var"

Microsoft kurucusu ve en zengin insanlardan biri olan Bill Gates, dünyanın "daha fazla Elon Musk'a ihtiyacı olduğunu" söyleyerek bir kez daha herkesi şaşırttı.

  • Levent Öztürk
Gates, daha fazla Musk gerektiğini düşünüyor
Elon Musk - Bill Gates

Yeni kitabı "How To Avoid A Climate Disaster"ı (Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır) yayımladıktan sadece günler sonra Microsoft kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, küresel ısınmayla mücadele etmek için Elon Musk gibi yenilikçilere her sektörde ihtiyacımız olduğunu – çelik ve çimento sektörleri özellikle isimlendirildi – söyledi. Gates'e göre Musk'ın iklim değişikliğine katkıları, Tesla ile elektrikli araçların sınırlarını zorlamak ve tekrar kullanılabilir roketler geliştirmeyi içeriyor.

Elon Musk ile arasının çok iyi olmadığı bilinen Gates, CNBC ile yapılan bir röportaj sırasında bu yorumları yaparken, Tesla hisselerini satıp satmadığı sorusuna biraz kaçamak bir cevap verdi: "Yatırım uygulamalarını tartışmayacağım."

CNBC röportajında Gates, Elon Musk'ın Tesla ile yaptığı şeyin harika olduğunu düşündüğünü ve elektrikli arabaların iklim değişimini çözmenin önemli bir parçası olduğunu söyledi. "Pek çok Elon Musk'a ihtiyacımız olduğunu" söyleyen Gates, Musk'ın başardıkları ile gurur duyması gerektiğini de belirtti.

New Scientist'in bildirdiğine göre çelik ve çimento gibi ağır endüstriler, ABD'nin tamamından daha fazla karbon dioksit emisyonu oluşturuyorlar. Ancak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bu sektörlerdeki karbon emisyonunu ciddi ölçüde azaltabilir. Gates, bu endüstrilerin Musk'ın elektrikli araçlar ve roketler ile yaptıkları gibi denemeler yapmaları gerektiğini ve eski teknolojileri geliştirecek insanlara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

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