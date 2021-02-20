Bill Gates'ten Elon Musk Yorumu: "Daha Fazla Musk'a İhtiyacımız Var"

Microsoft kurucusu ve en zengin insanlardan biri olan Bill Gates, dünyanın "daha fazla Elon Musk'a ihtiyacı olduğunu" söyleyerek bir kez daha herkesi şaşırttı.