Sonunda Play Store da Karardı!
Her ne kadar Google'ın çalışmaları beklenenden uzun da sürse, Google Play Store en sonunda "karardı"
- Levent Öztürk
Uzun bir süredir beklenen özelik en sonunda geliyor; Google Play Store, karanlık moda kavuşuyor. Google, tüm uygulamaların renk temalarını otomatik olarak değiştiren sistem geneli karanlık moduna sahip Android 10'un yayımına kadar tüm birinci parti uygulamaları için karanlık mod desteğini getirmeyi hedefliyordu. Ancak görünene göre bazı uygulamaların değişimleri beklenenden fazla zaman aldı ve yeni işletim sisteminin yayımına yetişemedi.
Gecikme yaşayan iki büyük uygulama ise Gmail ve Google Play Store idi. 11 Eylül itibariyle Gmail'in karanlık modlu bir sürümü Android 10 ile çalışan telefonlarda gözükmeye başlamıştı ve şimdi de XDA Developers'ın bildirdiğine göre, siyah temalı bir Play Store da Google Pixel telefonlarda gözükmeye başladı. Yeni tasarım şimdilik az sayıda kullanıcı için yayımlanmış gözüküyor ancak kısa zaman içerisinde küresel yayımın yapılması bekleniyor.
Diğer birinci parti Google uygulamalarına bakılırsa, yeni tasarımın sadece Android 10 için mevcut olacağı tahmin edilebilir. Android Pie kullanıcılarının karanlık modu kullanmaları pek mümkün görünmüyor.
Android 10'un karanlık modunu kullanmak için üç ana sebep bulunuyor. Karanlık temalar özellikle gece vakti kullanıldıklarında genellikle gözleri daha az rahatsız ediyor. Parlak telefon ekranlarının gerçekten uyku kalitesini etkileyip etkilemediği konusunda bilimsel tartışmalar sürse de, karanlık bir odada parlak, beyaz bir ekrana bakmanın rahat olmadığı konusunda muhtemelen hemfikir olabiliriz.
İkinci sebep ise, karanlık telefon ekranlarının daha az batarya tüketmesi ve bu da batarya ömrünü uzatıyor. Google'ın kendi araştırması, sadece genel ekran parlaklığının değil, piksel renginin de güç kullanımı üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu gösteriyor. En yüksek parlaklıkta beyaz bir piksel siyah bir piksele göre çok daha fazla enerji tüketiyor.
Son olarak da, en azından bazı kişiler için, karanlık uygulamalar daha güzel gözüküyor.
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