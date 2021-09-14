Sony, 13 Yıllık Little Big Planet Macerasının Sona Erdiğini Duyurdu. Ama...

PlayStation oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Little Big Planet serisi için 13 yıllık yolculuk sona erdi. Ama bu son, oyun için aynı zamanda bir başlangıç anlamı da taşıyor!

13 yıllık Little Big Planet macerası sona erdi

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