Sony, 13 Yıllık Little Big Planet Macerasının Sona Erdiğini Duyurdu. Ama...

Sony, PlayStation 3 ve PS Vita için LittleBigPlanet çevrimiçi hizmetleri kalıcı olarak kapattığını duyurdu. Başka bir deyişle, multiplayer oyun ve topluluklar LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2, LittleBigPlanet 3 (PS3'te) ve LittleBigPlanet PS Vita için artık mevcut değil. Bununla birlikte, yine de hikaye modlarını oynamaya devam edebilirsiniz.
LittleBigPlanet ekibi yaptığı açıklamada, "Bu haberin birçoğunuz için bir hayal kırıklığı olacağından şüphemiz yok" dedi ve ekledi: "Sonuçta bu, LittleBigPlanet topluluğunu korumanın ve çevrimiçi ortamımızın güvende kalmasını sağlamaya yardımcı olmanın en iyi yoluydu."
An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs— Sackboy: A Big Adventure " LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021
Sony, DDOS saldırılarının ve bilgisayar korsanlarının saldırgan mesajlar yayınlamasının ardından Mayıs ayında LittleBigPlanet'in çevrimiçi hizmetlerini zaten geçici olarak kapatmıştı.
Bu gelişmenin yüz güldüren bir sonucu da var. Geliştiriciler, LittleBigPlanet 3'ün PS4 sürümünü güncelledi ve oyunun sunucuları tekrar çevrimiçi oldu.
MediaMolecule, 2008'de orijinal LittleBigPlanet'i piyasaya sürdüğünde, oyun PlayStation oyuncuları arasında inanılmaz derecede ilgi görmüştü ve bu ilgi, yeni oyunlar ve aradan geçen yıllara rağmen hiç azalmadı...
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