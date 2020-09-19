Sony Alpha 7C Fotoğraf Makinesi ve Zum Lensini Tanıttı

Alpha 7C, gelişmiş AF (otomatik netleme) yeteneği, yüksek çözünürlüklü 4K video[ii] kapasitesi ve daha pek çok özelliği ile performanstan ödün vermeyen, dünyanın en küçük ve en hafif[iii]full-frame fotoğraf makinesi gövdesi. Alpha 7C, dünyanın en küçük ve en hafif[iv] standart zum lensi FE 28-60mm F4-5.6 ile birlikte kullanıldığında bu maharetli ikili, taşıma kolaylığını ve çok yönlü kullanım becerisini en üst seviyeye çıkarırken full-frame görüntülemenin hiçbir avantajından ödün vermeksizin benzersiz bir deneyim sağlıyor. HVL-F28RM flaş ise, fotoğraf makinesinin yüz algılama teknolojisi[v] ile bağlantılı akıllı aydınlatma yoğunluğu kontrolü özelliği ile kullanıcılarına fotografik ifade biçimlerini genişletme olanağı sunuyor.
Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon-Legagneur konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere mümkün olan en iyi araçları yaratmaya kararlıyız. Yeni Alpha 7C fotoğraf makinesi ve FE 28-60mm F4-5.6 zum lens, sahip olduğumuz en gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin büyük bir bölümünü, dünyanın en küçük ve en hafif full-frame fotoğraf makinesi ve lens sistemi olan yepyeni bir tasarımda bir araya getiriyor. Böylece, yaratıcı içerik üreticilerine avuç içlerine sığacak boyutta bir full-frame sisteminin ödünsüz gücünü sunarak onlar için yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor."
Yeni Alpha 7C: Kompakt bir Tasarımda Ödünsüz Full-frame Performansı
Yeni Alpha 7C, Sony'nin full-frame görüntü kalitesini, gelişmiş AF yeteneklerini ve çok yönlü video çekim işlevlerini, şaşırtıcı derecede hafif ve kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor. Yeni fotoğraf makinesi, 24.2MP (yaklaşık, efektif) 35mm full-frame arkadan aydınlatmalı Exmor R™ CMOS sensöre ve yüksek hassasiyet, olağanüstü çözünürlük, 15-stop[vi] geniş dinamik aralık ve yüksek hızda veri işleme kapasitesi ile BIONZ X™ görüntü işleme motoruna sahip.
124.0mm x 71.1mm x 59.7mm (4.9 inç x 2.8 inç x 2.2 inç) boyutlarında ve sadece 509g (18oz)[vii] ağırlığında olan Alpha 7C, bir APS-C fotoğraf makinesi[viii] ile benzer boyut ve ağırlıkta; Alpha 6600'den yalnızca %1 daha ağır. Alpha 7C, dünyanın en küçük ve en hafif kompakt fotoğraf makinesi gövdesiii olma özelliği geliştirilmiş 5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleme sistemine, deklanşör ünitelerine ve genellikle otomobil ya da uçak gövdelerinde kullanılan monokok yapısına borçlu. Alpha 7C, kompakt bir gövdeye sahip olsa da tripod gereksinimi olmadan harika çekimler yapabilmeye imkân tanıyan 5 aşamalı[ix] sabitleme olanağı sunuyor. Ek olarak, yüksek kapasiteli NP-FZ100 pil, LCD ekranı kullanırken 740 kare (sektörde lider[x]) ya da vizörü kullanırken 680 karexi yakalamaya yetecek güç sağlayarak onu uzun çekimler için ideal kılıyor.
Olağanüstü Full-frame Görüntü Kalitesi
Sony'nin yeni Alpha 7C fotoğraf makinesi, yüksek çözünürlük ile düşük gürültü seviyesini bir araya getirerek tüm hassasiyet ayarlarında kusursuz görüntü kalitesi sağlıyor ve kullanıcıya doğa, portre, spor ya da sokak fotoğrafçılığı gibi gündelik çekim türlerinde fotoğraf ve film çekerken olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.Standart ISO, 51,200'e kadar çıkıyor ve az ışıklı ve gürültülü çekimlerde ISO 50-204,800[xi] 'e kadar genişleyebiliyor. Alpha 7C aynı zamanda 16-bit görüntü işleme ve 14-bit RAW çıkışı[xii] ile doğal renk geçişlerini destekliyor.
Geliştirilmiş Otomatik Netleme
Alpha 7C'nin Gerçek Zamanlı Takip[xiii] özelliği, Yapay Zekâ (AI) tarafından yönlendirilen fonksiyonları kullanarak deklanşöre yarım basıldığında otomatik olarak kesin bir netleme sağlıyor. Buna ek olarak, "Tracking On (Takip Açık) + AF-On (Otomatik Netleme Açık) özellikleri artık, sık kullanılan düğmelerden birine atanabiliyor. Ayrıca, "Dokunmatik Takip" özelliği menüden açık olarak ayarlandığında ister fotoğraf ister video çekiyor olun, hedeflenen nesneyi seçmek için yalnızca ekrana dokunmanız yeterli. Alpha 7C'nin AF fonksiyonları aynı zamanda, hızlı ve kesin netleme elde etmek üzere hem insanlar hem de hayvanlar[xiv] için Gerçek Zamanlı Eye AF gerçekleştirebiliyor. Gerçek Zamanlı Takip özelliğini ("AF'de Yüz/Göz Önceliği" AÇIK konumdayken) bir insanı çekmek üzere kullanırken hedeflediğiniz kişinin gözü ve yüzü gerçek zamanlı olarak algılanır ve olağanüstü yüksek doğruluk oranıyla kilitlenme sağlanır.
Alpha 7C, görüntü alanının yaklaşık %93'ünü kapsayan 693 noktalı odak düzlemi aşama algılama AF sistemi ve kalabalık ortamlarda bile güvenilir netlemeyi garanti altına alan 425 ek kontrast algılama noktası sayesinde, hedeflenen nesneye anında ve netliği kaybetmeden geniş, hızlı ve güvenilir şekilde kilitlenen otomatik netleme olanağı sağlıyor.
Alpha 7C aynı zamanda yeni geliştirilen deklanşör ünitesini ve iyileştirilmiş görüntü işleme sistemini kullanarak AF/AE (otomatik pozlama) ile 10 fps'ye kadar[xv] kesintisiz çekim yapabilme imkânı veriyor. Aynı zamanda canlı izleme modunda da nesne hareketli olduğunda bile kolay, sabit kadraj elde etmek üzere asgari vizör/ekran gecikmesiyle 8 fps'ye kadarxvii kesintisiz çekim yapmak mümkün. Alpha 7C, tek bir kesintisiz çekimde[xvi] takribi 223 JPEG (Fine L) görüntü, 115 sıkıştırılmış RAW görüntü ya da 45 sıkıştırılmamış RAW görüntünün elde edilmesine imkân tanıyor ve EV-4[xvii] 'ye kadar düşebilen aydınlatmada oldukça yüksek ve güvenilir AF kesinliği sağlıyor. Bu özellikler onun hızlı hareket eden nesneleri mutlak bir doğrulukla yakalayabilmesini kolaylaştırıyor.
Artırılmış Video Yetenekleri
Piksel gruplamasına ihtiyaç kalmadan full-frame tam piksel okuma özelliği, 4K video (QFHD: 3840 x 2160)iii için gereken veri miktarının iki katından fazla[xviii] kayıt alabilmesini sağlıyor ve bu veriler daha sonra olağanüstü detaylı ve derinlikli 4K videolar için yüksek hızda örneklemeye tabi tutuluyor. Ayrıca, Alpha 7C, olağanüstü, yüksek kaliteli video çekimleri elde etmek üzere HDR (HLG[xix]) ve S-Log/S-Gamut profillerini, Ağır & Hızlı çekim, 120 fpsiii ile yüksek hızda ful HD kayıt gibi diğer ileri teknoloji özelliklerini de destekliyor.
Tüm bunların yanı sıra Alpha 7C, video çekimlerinde Gerçek Zamanlı Eye AF (insan için) özelliğine sahip. Kullanıcının netleme işlemi yerine içeriğe odaklanabilmesi için göz, yüksek doğruluk ve güvenilirlik oranı ile otomatik olarak takip ediliyor. Kullanıcılar aynı zamanda AF Geçiş Hızı'nı yedi ayrı seviyede, AF Özne Değişme Hassasiyeti'ni beş ayrı seviyede, kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. Dokunmatik Takip fonksiyonu, film çekiminde de geçerli.
Alpha 7C'nin yana açılan, değişken açılı LCD ekranı, özçekimleri, tepeden çekimleri, zemin seviyesi çekimleri ya da kullanıcının diğer ihtiyaçları doğrultusunda çekim yapabilmesini kolaylaştırıyor. FİLM düğmesi, özçekim modunda kayıt yaparken işlemi kolaylaştırmak için fotoğraf makinasının üst kısmına yerleştirilmiş durumda. Alpha 7C aynı zamanda sesi de tıpkı görüntü gibi yüksek kalitede kaydediyor ve ses-görüntü uyumunun sağlandığı yüksek kaliteli videolar çekebilme olanağı veriyor. Fotoğraf Makinesi'nin Çoklu Arayüz (MI) Yuvası'na bir dijital ses arayüzü eklendi. Bu sayede, daha net, daha temiz ses kayıtları elde etmek üzere dijital ses sinyallerini doğrudan MI yuvasına vermek için ECM-B1M Shotgun Mikrofon ya da XLR-K3M XLR Adaptör Kiti bağlantısı yapılabiliyor. Diğer MI yuvası aksesuarlarında olduğu gibi, film çekiminde sınırsız özgürlük sağlayacak şekilde, bunlar için de kablo ya da pil gerekmiyor. Kaydedilen sesi tam olarak denetleyebilmek için bir kulaklık ve mikrofon jakı da ayrıca sunuluyor ve fotoğraf makinesinde dikey olarak gerçekleştirilen film çekimine eklenen metadata, görüntünün bir akıllı telefona aktarılmasından sonra portre modunda yeniden oynatılmasına ve düzenlenmesine olanak tanıyor.
Güvenilir Kullanım için Tasarlandı
Alpha 7C, kullanıcı odaklı olarak tasarlandı. Yaklaşık 921 bin noktalık tip 3.0 geniş, dokunmatik panelli LCD ekran, parlak dış mekân koşullarında bile ideal görünürlük sağlıyor ve dokunarak gerçekleştirilen işlemlere karşılık veriyor. Alpha 7C'de aynı zamanda 2.35 megadot (yaklaşık) XGA OLED Tru-Finder™ EVF'nin yanı sıra daha detayları daha doğal ve daha berrak görebilmek için yüksek kaliteli bir izleme modu bulunuyor. Alpha 7C, Fn tuşuyla komutlarının kişiselleştirilmesi gibi, çekim sırasında ve sonrasında operasyonu kolaylaştıran çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Makine aynı zamanda, zorlu ortamlarda çekim ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere toza ve neme karşı dayanıklı[xx].
Wi-Fi uyumlu kablosuz iletişim fonksiyonları, iş akışı ihtiyaçlarını kolaylaştıracak şekilde, fotoğraf ve filmlerin, zahmetsizce paylaşılması, görüntülenmesi ya da kaydedilmesi için doğrudan bir akıllı telefona ya da tablete aktarılmasına[xxi] olanak veriyor. Konvansiyonel 2.4GHz bandına ek olarak 11ac standardı desteklemesi, kullanıcıların düşük parazit ile yüksek hızda ve stabil aktarım seçeneğini tercih edebilmelerini sağlıyor.SuperSpeed USB 5Gbps'i (USB 3.2) destekleyen bir USB Type-C® konnektör, PC Remote (bağlantılı) çekimler esnasında görüntülerin hızlı aktarılmasını ve harici mobil bataryalardan güç teminini mümkün kılıyor.
Yeni FE 28-60mm F4-5.6: Yüksek Görüntü Kalitesine Sahip, Dünyanın En Küçük ve En Hafifiv Full-frame Zum Lensi
Standart bir zum lenste dünyanın en küçük ve en hafif form faktörüne sahip olan yeni FE 28-60mm F4-5.6, görüntünün her yerinde full-frame'in yüksek çözünürlük kapasitesini ortaya koyan yüksek optik performans sunuyor. 3 asferik lens elemanının ideal şekilde düzenlenmiş olması, zum kapsamı boyunca optik sapmaları etkin şekilde önlüyor ve köşeden köşeye yüksek çözünürlük elde edilmesini sağlıyor. Minimum 30cm (geniş açı) – 45cm (tele objektif) arası bir odak mesafesi ile yakın plan çekimlerin gerçekleştirilebiliyor olması onu günlük kullanım ya da bir gimbal veya çekim kolu ile vlogging için mükemmel kılıyor.
Katlanabilir yapıya sahip mekanik ve ideal optik tasarımının yanı sıra 5.9oz (167g) ağırlığı ve 2.6 inç dia. x 1.8 inç (66.6 mm dia. x 45 mm) boyutlarıyla FE 28-60mm F4-5.6, kullanıcıların her zaman kolaylıkla taşıyabilecekleri şekilde kompakt ve hafif. Gündelik çekimlerden manzara, portre ve seyahat çekimlerine çok çeşitli ortamlarda her türlü aktif çekim için ideal bir lens. Alpha 7C ile bir arada kullanıldığında bu kombinasyon, dünyanın en küçük ve hafif full-frame fotoğraf makinesi ve lens sistemii olarak tavizsiz bir full-frame performansı sağlıyor. Kompakt boyutuna ve hafifliğine rağmen FE 28-60mm F4-5.6, toza ve neme karşı dayanıklıxxii ve çeşitli 40.5mm filtrelerle uyumlu.
FE 28-60mm F4-5.6, Gerçek Zamanlı Takip ve Gerçek Zamanlı Eye AF'ye olanak tanıyan yüksek hızlı, yüksek kesinlikli AF özelliğini bir lineer motor kullanarak elde ediyor. Sony'nin gelişmiş AF kapasitesine ek olarak FE 28-60mm F4-5.6'nın ayrıca lens uzunluğunu, netleme hareketi ve yakın plan çekimler sırasında sabit tutan bir yerleşik odak tasarımına sahip olması, kullanıcıların normal bir film çekiminden konforlu vlogging çekimlerine kadar çok çeşitli içerikleri kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlıyor.
Yeni HVL-F28RM: Fotoğraf Makinesinin Yüz Algılamav teknolojisiyle Bağlantılı Aydınlatma Yoğunluğu Kontrolüne Sahip Kompakt Flaş
HVL-F28RM, Sony'nin aynasız fotoğraf makineleri ile birlikte kompakt, kolay yönetilebilir bir sistem oluşturmak üzere tasarlanmış kompakt bir flaş ve yalnızca gerçek bir Sony ürününden beklenebilecek güvenilir, istikrarlı performansı sunuyor. HVL-F28RM, HVL-F32M ile kıyaslandığında, %12 daha küçük ve %7 daha hafif. Bu kullanışlı, kompakt flaş ünitesi hem profesyonel hem de ileri seviye amatör içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ve güvenilirliğe sahip.
HVL-F28RM, istikrarlı GN28[xxii] ışık çıktısı, optimize edilmiş ışık dağılımı ve kullanıcının iş akışını sekteye uğratmayacak kesintisiz flaş performansının yanı sıra stabil kablosuz radyo iletişimi ve çoklu flaş radyo kontrolü özelliklerine sahip. Yeni flaş aynı zamanda Sony'nin yeni geliştirdiği, fotoğraf makinesinin yüz algılamav teknolojisi ile bağlantılı flaş kontrolü özelliğini de içinde barındırıyor. Uyumlu bir fotoğraf makinesi ile kullanıldığında, nesnenin yüzüne düşen ışık ile ortam ışığının dengesi hesaba katılarak nesnenin yüzünün doğal, gerçekçi bir renkte çıkabilmesi için doğru beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca, flaş telafisi, ışık oranı ve diğer detaylı flaş parametreleri doğrudan uyumlu fotoğraf makinesinden[xxiii] kontrol edilebiliyor. Fotoğraf makinesindeki sık kullanılan düğmelerden biri, flaş parametreleri göstergesine atandığında ayarlar vizörden bakarken ve fotoğraf makinesini elde tutarken de yapılabiliyor. Flaş parametreleri, fotoğraf makinesinin seçili gösterge dilinde görüntüleniyor.
Aynı zamanda ünitenin elektrik bağlantılarını da içinde barındıran, yeni geliştirilmiş bir "Pürüzlü Yan Çerçeveye Sahip Metal Yuva Ayağı" [xxiv], fiziksel şoklara ve herhangi bir yönden gelebilecek darbelere karşı dayanıklılığı artırıyor. Çoklu Arayüz ayağı, daha güçlü olması için metalden üretildi. HVL-F28RM aynı zamanda toza ve nemexxii karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. HVL-F28RM, Alpha 7C, Alpha 7S III, Alpha 7R IV ve Alpha 9 II üzerine takılıp kilitlendiğinde, toza ve neme karşı dayanıklılığı artıyor ve böylece zorlu dış ortam koşullarına göğüs gerebiliyor.
HVL-F28RM aynı zamanda +/- ışık seviyesi tuşları, eşleşme tuşu, test tuşu ve kilit kolunun da aralarında olduğu az sayıda kontrol mekanizmasıyla kolay ve sezgisel kullanım imkânı veriyor. Yansıtma uygulamaları için yeterli ışık mevcut. Flaş açısı aynı zamanda kolay konumlandırma için belirlenmiş 0, 20, 40, 60, 80 ve 120 derecelik oturma noktaları ile istendiği gibi ayarlanabiliyor. Yeni flaş, aynı zamanda uyumlu bir fotoğraf makinesinexxvi monte edildiğinde ve fotoğraf makinesi harici bir üniteyle eşleştirildiğinde güvenilir flaş tetiklemesi elde etmek üzere bir yerleşik kablosuz radyo tetikleyici ile donatılmış. Radyo vericisi olarak kullanıldığında HVL-F28RM, 35 metreye kadar mesafelerde en fazla 5 grupta 15'e kadar flaşı ve/veya alıcı üniteyi kontrol ederek olağanüstü aydınlatma kontrolü sunuyor. HVL-F28RM, iki adet AA (LR6) alkali ya da NiMH pille çalışıyor. Bir çift yeni alkali pil, 110 kesintisiz flaşa kadar güç sağlayabiliyor (alkali pillerle 1/1 manuel flaş) xxix.
Fiyat ve Stok Bilgileri
Yeni Alpha 7C kompakt full-frame fotoğraf makinesi, Ekim 2020'den itibaren piyasaya sunulacak.
FE 28-60mm F4-5.6 zum lens, 2021 Ocak ayının başlarında piyasaya sunulacak.
Alpha 7C kompakt full-frame fotoğraf makinesi ve FE 28-60mm F4-5.6 zum lensten oluşan yeni bir kit de Ekim ayının sonlarına doğru piyasada olacak.
HVL-F28RM flaş, bu kış piyasaya çıkacak.
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