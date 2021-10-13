Sony'den BRAVIA XR TV'lere PlayStation 5 Etiketi!

Sony, BRAVIA XR TV'lere "PlayStation 5 için Mükemmel" etiketini getiriyor.

Sony'den BRAVIA XR TV'lere PlayStation 5 Etiketi!

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