Sony'den BRAVIA XR TV'lere PlayStation 5 Etiketi!

Sony, PlayStation 5 (PS5™) ile uyum içerisinde çalışarak sürükleyici ses ve görüntüyle benzersiz bir oyun deneyimi sunan BRAVIA XR TV'ler için, 'PlayStation 5 için Mükemmel' özelliğini kullanıma sunuyor.
'PlayStation 5 için Mükemmel' TV'ler, PS5'e özel yepyeni iki özelliği Otomatik HDR Ton Eşleştirme ve Otomatik Türe Göre Görüntü Modu ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu TV'ler aynı zamanda oyunlarda 120fps'ye kadar olan kare hızlarını süper net 4K çözünürlükte destekliyor. Aynı zamanda oyun severler, Z9J modellerinde 6.0ms'ye kadar düşen giriş gecikmesi ile yüksek performans gerektiren oyunlarda anında ekran aksiyonu ile olağanüstü tepki hızı ve akıcılık elde edebiliyor.
BRAVIA XR TV'lerin, canlı renkler ve göz alıcı kontrastlarla dolu, çarpıcı derecede gerçekçi görüntüleri, hem oyun oynarken hem de film izlerken kullanıcıyı aksiyonun merkezine yerleştirerek benzersiz 'ekrandan gelen ses' teknolojisiyle sarmalıyor.
'PlayStation 5 için Mükemmel' BRAVIA XR-ayrıcalıklı özellikler
Otomatik HDR Ton Eşleştirme
Otomatik HDR Ton Eşleştirme * ile HDR ayarları PS5 ilk kurulum sırasında anında optimize edilir. PS5, farklı BRAVIA TV modellerini otomatik olarak tanıyıp, TV için en iyi HDR ayarlarını buna göre seçecektir. BRAVIA'nın ekran özelliklerine göre optimize edilmiş HDR ton eşleme seviyesiyle yüksek kontrastlı sahnelerde bile önemli ayrıntıları ve renkleri görebilir. Örneğin Gran Turismo™ 7'da pistteki nesneleri en ince ayrıntılarına kadar görüp bir sonraki hamlenizi nasıl yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.
*Hem PS5'te hem de BRAVIA'da yazılım güncellemeleri gereklidir. 2021 sonu itibarıyla kullanıma sunulmuş olacaktır.
Otomatik Türe Göre Görüntü Modu
BRAVIA XR TV'ler sizin oyun mu oynadığınızı yoksa film ya da program mı izlemekte olduğunuzu ayırt edebilir. Otomatik Türe Göre Görüntü Modu ile TV'de oyun oynarken otomatik olarak gerçekleştirilen eylemin tepki hızını artıracak şekilde giriş gecikmesini en aza indirger. Bir video yayın akışı hizmeti üzerinden ya da PS5 ile bir Ultra HD Blu-ray™ diskten film izlendiğinde daha detaylı bir görüntü elde edebilmesi için Standart Mod ile odağını görüntü işlemeye kaydırır.
Otomatik Türe Göre Görüntü Modu, PS5 ve BRAVIA TV'lerde yapılacak yazılım güncellemeleri ile 2021 sonu itibarıyla kullanıma sunulmuş olacak.
Sony'nin ses ürünleriyle deneyiminizi daha da zenginleştirin
Sony BRAVIA XR TV'ler, başta HT-A9 Ev Sineması Sistemi ya da HT-A7000 ve HT-A5000 sound bar'lar* olmak üzere Sony'nin geniş ses ürünleri yelpazesindeki çeşitli ürünlerle mükemmel şekilde eşleşir. Bu ürünleri doğrudan PS5'inize bağlayarak bir BRAVIA XR TV ile Otomatik HDR Ton Eşleştirme ve Otomatik Türe Göre Görüntü Modu gibi BRAVIA XR'ın ayrıcalıklı özelliklerini deneyimlemeye başlayabilirsiniz.
*Yazılım güncellemesi gereklidir. 2022 baharında kullanıma sunulmuş olacaktır.
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