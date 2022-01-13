Sony'den Yeni Çözüm: PlayStation 5 Yoksa, PlayStation 4 Var!

PlayStation 5, hiç kuşkusuz süregelen çip sıkıntısından en çok etkilenen cihazlardan biri. PS5'in piyasaya sürülmesinden bu yana 14 ay geçti ve halen bir tane satın almak çok zor; tabii ki online satış sitelerinde büyük bir bedel ödemeyi göze almıyorsanız...
Sony de bu durumdan pek memnun olmasa gerek. Ve bu soruna ilginç bir çözümü de var gibi görünüyor: PS5'e alternatif olarak PS4 ve PS4 Pro üretmeye devam etmek!
Sony, başlangıçta PS4'ün üretimini 2021'in sonunda durdurmayı planlamıştı. Ancak şimdi, 2022 yılında fabrikadan bir milyon PlayStation 4 daha çıkabileceği görülüyor. Eski nesil bir ürün olan PS4'ü üretmek, PS5'e göre daha kolay ve aynı zamanda daha az gelişmiş çiplere sahip. PS5'e de bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Sony'den bir sözcü, Bloomberg'e PS4'ün bu yıl üretilmeye devam edeceğini doğruladı. Şirket sözcüsü, "PlayStation 4 şimdiye kadarki en çok satan konsollardan biri ve satmaya da devam edecek" dedi.
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